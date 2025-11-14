“พาณิชย์”จัดจับคู่ธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการ 7 จังหวัดชายแดนขายสินค้า

“พาณิชย์”จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ นำสินค้าจากผู้ประกอบการ 7 จังหวัดชายแดน มาให้ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่งได้เลือกซื้อไปจำหน่าย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เผยเตรียมเปิดตัวแคตาล็อกสินค้า 7 จังหวัดชายแดนภายใน 2 สัปดาห์นี้ เผยแพร่ให้กับบริษัท ห้าง ร้าน และองค์กรต่าง ๆ ได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือนำไปจำหน่าย
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Big Match) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า ในการจัดมหกรรมจับคู่ธุรกิจสำหรับ SME ครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้นำตัวอย่างสินค้าจาก 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว ตราด และจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มาจัดแสดง และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้รับชมและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อนำสินค้าไปจำหน่าย
“การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ 7 จังหวัดชายแดน โดยให้ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มช่องทางการระบายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออก โดยที่ผ่านมา ได้นำสินค้าของผู้ประกอบการไปจัดจำหน่ายในงานธงฟ้า จัดทำแคมเปญ ชิม ช้อป เชียร์ By MOC โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำสินค้าจาก 7 จังหวัดชายแดนไปจำหน่ายให้แก่แฟนกีฬา นักกีฬา และนักท่องเที่ยว ในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์” ร.ต.จักรากล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีนโยบายจัดทำแคตาล็อกสินค้าดี สินค้าเด่น จาก 7 จังหวัดชายแดน ทั้งในรูปแบบเป็นเล่มและรูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ไปยังบริษัท ห้าง ร้าน และองค์กรต่าง ๆ ให้ได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือจำหน่ายในแต่ละช่องทาง เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างรายได้ และต่อยอดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าแคตาล็อกสินค้าดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้
ขณะเดียวกัน ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ 7 จังหวัดชายแดน ทั้งการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งยังมีแผนส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ด้วย