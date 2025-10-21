กรมพัฒน์ผนึกกำลังสมาคมนักธุรกิจอาเซียน เสริมแกร่ง SME ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจอาเซียน เห็นพ้องร่วมมือจัดทำหลักสูตรช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับ SME ไทย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ และช่วยเจาะตลาดจีนผ่านการค้าขายข้ามพรมแดน เตรียมพาร่วมงานแฟร์ นัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจอาเซียน นำโดย ดร.บัญญัติ บุญญา ประธานสมาคมฯ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร รองประธานสมาคมฯ ดร.ณภัค วรจิรปัญชญา นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ถึงความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ SME ไทย โดยเห็นตรงกันว่าควรจัดทำหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ SME ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และหลักสูตรต้องมีความต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มข้นของการอบรมขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันและเข้าทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ยังจะร่วมมือกันผลักดันผู้ประกอบการ SME ของไทย สามารถขยายตลาดไปยังจีน ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยจะเริ่มต้นค้าขายผ่านเมืองรองของจีนก่อนเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจะขยายไปยังเมืองใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมาก ซึ่งการค้าขายข้ามพรมแดนไปยังจีนจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะด้านกฎระเบียบต่างๆ ตามมาตรฐานศุลกากรของจีน เพื่อเจาะตลาดจีนเชิงลึก และให้การค้าเป็นไปด้วยความถูกต้องและราบรื่น
ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสร้างแบรนด์สินค้าให้ชัดเจนก่อนนำสินค้าไปขายที่ต่างประเทศ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางการค้าของตนเองและสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ได้ในวงกว้าง โดยกรมและสมาคมฯ จะร่วมกันคัดเลือกผู้ประกอบการรายเล็กข้างต้นเข้าร่วมอบรม และพาร่วมงานแฟร์ที่จัดตามเมืองต่างๆ ในจีน เพื่อนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่าย และจะประสานความร่วมมือนักธุรกิจหรือเทรดเดอร์ชาวจีนเพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแฟร์ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายเล็กของไทยให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
“กรมและสมาคมฯ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ MSME ของไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงองค์ความรู้ เครือข่าย และโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้พร้อมแข่งขันบนเวทีการค้าโลก โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่สำคัญ โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการทำการค้าข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการบุกตลาดต่างประเทศต่อไปในอนาคต” นายพูนพงษ์กล่าว