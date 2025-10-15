นอภ.ควงนายกเล็กทองผาภูมิ เดินตลาดประชาสัมพันธ์ “คนละครึ่ง พลัส” รุกชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ Quick Win ของรัฐบาล

กาญจนบุรี – นายอำเภอทองผาภูมิ พร้อมนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เดินตลาดประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” สร้างความเข้าใจร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ หนุนมาตรการ “Quick Big Win” ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
วันนี้ ( 15 ต.ค.) นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายศราวุธ ศรีทันดร นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ นายยงยุทธ แสวงสุข ปลัดอำเภอ และนางสาวอภัสนันท์ บำรุงศิลป์ ปลัดอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอทองผาภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” ให้แก่ร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ ขานรับนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวทาง “รุกชุมชน รับรองร้านค้า – ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์”
นายชาคริต ตันพิรุฬห์ กล่าวว่า “โครงการคนละครึ่ง พลัส” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด “Quick Big Win” คือ Quick – เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทันที, Big – เพิ่มวงเงินต่อวันมากกว่าเดิม และ Win – ขยายผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่ และร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วม “คนละครึ่ง เฟส 5” ผ่านแอปฯ “ถุงเงิน” ของธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์และรับชำระเงินจากประชาชนได้ทันที พร้อมกำชับให้ร้านค้าระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างหน่วยงานของรัฐ และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชน รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง