ไทยออยล์คว้า 2 รางวัลในงาน IAA Awards for Listed Companies 2025

นางธาริกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล OUTSTANDING CEO และ นางสาวนันทกา บำรุงสุขสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รับมอบรางวัล OUTSTANDING IR ในงานประกาศผลรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2025” จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีศักยภาพที่โดดเด่น และความเป็นเลิศในการ บริหารงานในอุตสาหกรรมของตนอย่างแท้จริง สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
โดยรางวัลนี้กำหนดแนวทางตัดสินจากการโหวตของบรรดานักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนเป็นสำคัญ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท