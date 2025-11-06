xs
CPF รับรางวัล BEST CEO และ BEST IR  จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัล  ได้แก่ รางวัล CEO ยอดเยี่ยม (BEST CEO) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับรางวัล และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (BEST IR) มีนางกอบบุญ ศรีชัย  ผู้บริหารสูงสุด  สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์  ซีพีเอฟ รับรางวัล สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

