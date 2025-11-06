CPF รับรางวัล BEST CEO และ BEST IR  จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CEO ยอดเยี่ยม (BEST CEO) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับรางวัล และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (BEST IR) มีนางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ รับรางวัล สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย