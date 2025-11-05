xs
xsm
sm
md
lg

“อนุพงษ์ อัศวโภคิน” เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล “BEST CEO” เป็นปีที่ 3 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมมอบรางวัล “BEST CEO” แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล “BEST CEO” ในกลุ่มธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ (เป็นปีที่ 3) จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อเชิดชูผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมมอบรางวัล สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนต่อความเป็นผู้นำของนายอนุพงษ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในคำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” 

นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการตลาดทุนของประเทศ ที่รวบรวมจากผลโหวตของนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ครอบคลุมกว่า 16 อุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นเลิศ ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี


ปัจจุบัน เอพี ไทยแลนด์ ยังคงรักษามาตรฐานความแข็ง แกร่งขององค์กร ด้วยการได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง พร้อมวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยรักษาสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไม่เกิน 0.73 เท่า สะท้อนความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร.

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ขวา)
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมมอบรางวัล “BEST CEO” แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
“อนุพงษ์ อัศวโภคิน” เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล “BEST CEO” เป็นปีที่ 3 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ขวา)
กำลังโหลดความคิดเห็น