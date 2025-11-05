“อนุพงษ์ อัศวโภคิน” เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล “BEST CEO” เป็นปีที่ 3 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล “BEST CEO” ในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (เป็นปีที่ 3) จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อเชิดชูผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมมอบรางวัล สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนต่อความเป็นผู้นำของนายอนุพงษ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในคำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”
นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการตลาดทุนของประเทศ ที่รวบรวมจากผลโหวตของนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ครอบคลุมกว่า 16 อุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นเลิศ ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลที่ดี
ปัจจุบัน เอพี ไทยแลนด์ ยังคงรักษามาตรฐานความแข็ง แกร่งขององค์กร ด้วยการได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง พร้อมวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยรักษาสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไม่เกิน 0.73 เท่า สะท้อนความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร.