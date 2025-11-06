MTC คว้า 3 รางวัล Best CEO, Best CFO และ Best IR 2 ปีซ้อน จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ของไทยในระดับสากล ล่าสุดคว้า 3 รางวัลใหญ่จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่ Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations (IR) กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2025 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่สองติดต่อกัน MTC กวาดรางวัลเกียรติยศครบทั้ง 3 สาขา โดยมี คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร (CEO), คุณสุรัตน์ ฉายาวรเดช (ซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) และ คุณกฤษดา คุรุจิตโกศล (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลังและนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
รางวัลทั้ง 3 สาขานี้ถือเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของทีมผู้บริหารและความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์การลงทุน ที่มีต่อการบริหารจัดการของ MTC ซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นขยายโอกาสทางการเงินให้เข้าถึงทุกคนในสังคม ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น World-class Thai Microfinance ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Phayathai Grand Ballroom ชั้น 6 Eastin Grand Hotel Phayathai เมื่อเร็วๆ นี้