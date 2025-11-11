BEM คว้ารางวัล IAA Awards 2025

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “Outstanding CEO และ Outstanding IR” ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งเดินทาง จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพและ ความเป็นเลิศของผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนมีศักยภาพที่โดดเด่น ในการบริหารธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสารข้อมูลที่โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เมื่อเร็วๆนี้