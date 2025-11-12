BONAVENTURA แบรนด์ลักชัวรี จากอิตาลีเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 4 พ.ย. และเป็นแฟลกชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แบรนด์

แบรนด์เครื่องหนังลักชัวรี “BONAVENTURA (โบนาเวนทูรา)” จากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ อย่าง “Central Park” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2025 โดยร้านใหม่นี้จะเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาร้านทั้งหมดของแบรนด์ทั่วโลก ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งงานฝีมือแบบอิตาเลียน (Italian Craftsmanship) ผสานเข้ากับปรัชญาการออกแบบอันประณีต เพื่อมอบประสบการณ์ลักชัวรีรูปแบบใหม่ให้กับผู้มาเยือน
BONAVENTURA เป็นแบรนด์เครื่องหนังลักชัวรีจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “การเดินทางแห่งโชคดีที่จะเปิดเส้นทางสู่โชคชะตา” ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยการใช้หนังคุณภาพสูงระดับท็อปของยุโรป ผสานกับงานคราฟต์แมนชิพชั้นเลิศ จนกลายเป็นไอเท็มที่มีดีไซน์เหนือกาลเวลา (Timeless Design) ที่สามารถอยู่เคียงข้างไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้เสมอมา
หัวใจสำคัญของแบรนด์คือการใช้หนังคุณภาพสูงจากโรงฟอกหนังชั้นนำของเยอรมนีอย่าง Perlinger และ Weinheimer ควบคู่กับงานฝีมือดั้งเดิมของช่างอิตาเลียน ความมุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพและความงดงามที่ลงตัวนี้ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้บริโภคที่มีรสนิยมและมาตรฐานสูงทั่วโลก
ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางทางกลยุทธ์ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมด้านแฟชั่นสูง และตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการและสายตาที่พิถีพิถันต่อสินค้าเครื่องหนังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง BONAVENTURA จึงมองเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของตลาดนี้ที่ผสานทั้งการเติบโตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น การเปิดแฟลกชิพสโตร์ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ BONAVENTURA จะได้ถ่ายทอดปรัชญา “Beyond Luxury (ความหรูหราที่แท้จริง คือการเติมเต็มชีวิตประจำวันด้วยคุณภาพ)” ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่หลากหลายและละเอียดอ่อน
แฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ที่ Central Park นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ประสบการณ์ลักชัวรี ที่สะท้อนปรัชญาของแบรนด์ BONAVENTURA อย่าง “Beyond Luxury” ผ่านทุกองค์ประกอบของพื้นที่ การตกแต่งภายในผสานความงดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมของอิตาลีเข้ากับความมินิมอลร่วมสมัย สร้างบรรยากาศที่หรูหรา เรียบง่าย และเหนือความคาดหมาย พร้อมมอบช่วงเวลาที่พิเศษและแสนสบายให้แก่ผู้มาเยือน โดยในโซนจัดแสดงสินค้า ลูกค้าสามารถสัมผัสกับคุณภาพของหนังและรายละเอียดงานฝีมืออันประณีตได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประสบการณ์การเลือกซื้อที่เป็นมากกว่าแค่การช้อปปิ้ง แต่เป็นการสัมผัสแก่นแท้ของงานคราฟต์แมนชิพอิตาเลียนอย่างแท้จริง
มร.จาโคโม คอร์เตซี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โบนาเวนทูรา จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของงานคราฟต์แมนชิพที่ BONAVENTURA สั่งสมมายาวนาน และความงดงามในแบบฉบับอิตาเลียนได้โดยตรง
ในกรุงเทพฯ เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและพลังแห่งความมีชีวิตชีวา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานที่แห่งใหม่นี้จะสะท้อนแนวคิด “ความหรูหราที่แท้จริง” ของเรา ซึ่งไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยโอ่อ่า แต่คือความประณีตที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ในจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ BONAVENTURA มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์แบรนด์ที่ลึกซึ้งและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ BONAVENTURA ได้นำเสนอสินค้าและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะสาขา Central Park เท่านั้น โดยไฮไลต์สำคัญคือ Vanity Bag ซึ่งวางจำหน่ายทั้งในเฉดสีมาตรฐานและสีลิมิเต็ดอิดิชันที่มีเฉพาะในประเทศไทย ได้แก่ สี Mocha Mousse และ Butter Yellow พร้อมด้วยบริการสั่งทำพิเศษ (Order Made) และบริการสลักชื่อหรืออักษรเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้มาเยือน โดยผู้ที่แวะเยี่ยมชมร้านจะได้รับ Cable Holder ที่ผลิตจากหนังแท้คุณภาพสูงของ BONAVENTURA เป็นที่ระลึก และสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้า ยังจะได้รับของขวัญสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้ตามมูลค่าการซื้อ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีต่อแบรนด์ด้วย
เกี่ยวกับ BONAVENTURA
ชื่อสาขา: BONAVENTURA Central Park
ที่อยู่: Central Park
86 Room124 1st Floor, Rama4 Rd. ,Silom, Bangrak, Bangkok 10500
เวลาเปิด-ปิด: 10:00-21:30
Social Media Account: https://www.instagram.com/bonaventura_thailand