“โบนาเวนทูรา” แบรนด์ลักชัวรีจากอิตาลี เปิดแฟล็กชิปสโตร์ใหญ่ในไทย

“โบนาเวนทูรา” (BONAVENTURA) แบรนด์เครื่องหนังลักชัวรีจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งจะเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาร้านทั้งหมดของแบรนด์ทั่วโลก ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งงานฝีมือแบบอิตาเลียน ผสานกับปรัชญาการออกแบบอันประณีต
หัวใจสำคัญของแบรนด์ คือการใช้หนังคุณภาพสูงจากโรงฟอกหนังชั้นนำของเยอรมนี อย่าง Perlinger และ Weinheimer ควบคู่กับงานฝีมือดั้งเดิมของช่างอิตาเลียน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้บริโภคที่มีรสนิยมและมาตรฐานสูงทั่วโลก
แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่นี้ สะท้อนปรัชญา “Beyond Luxury” ของแบรนด์ ผ่านทุกองค์ประกอบของพื้นที่การตกแต่งภายใน ผสานความงดงามตามแบบฉบับดั้งเดิมของอิตาลี เข้ากับความมินิมอลร่วมสมัย สร้างบรรยากาศที่หรูหรา เรียบง่าย และเหนือความคาดหมาย
พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไฮไลต์สำคัญคือ Vanity Bag ในเฉดสีมาตรฐานและสีลิมิเต็ดอิดิชัน ที่มีเฉพาะในประเทศไทย ได้แก่ สี Mocha Mousse และ Butter Yellow พร้อมด้วยบริการสั่งทำพิเศษ และบริการสลักชื่อหรืออักษรเฉพาะบุคคล ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้มาเยือน จะได้รับ Cable Holder ที่ผลิตจากหนังแท้คุณภาพสูงของ BONAVENTURA เป็นที่ระลึก ส่วนลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้ายังได้รับของขวัญสุดพิเศษอีกด้วย