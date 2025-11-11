กระเป๋าแบรนด์ไทยฮอตฮิต!? คนรุ่นใหม่รังสรรค์จนติดกระแส

“กระเป๋า” เป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมี ไม่เพียงไว้ใส่สิ่งของสำคัญๆ ไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ยังทำให้โททัลลุคในการแต่งตัวสมบูรณ์แบบ เพิ่มความมั่นใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ แบรนด์กระเป๋าแฟชั่นสัญชาติไทย โดยนักดีไซเนอร์คนไทยรุ่นใหม่ๆ ต่างก็ทำแบรนด์เองจนเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่ปีก็โด่งดังได้รับความนิยมจากโลกออนไลน์ สู่ช็อปแฟชั่นของตนเอง เพราะไม่เพียงดีไซน์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ทุกเพศทุกวัยแล้ว ยังมีความโดดเด่นของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังมีเฉดสีที่เป็นที่นิยมให้เลือกใช้อย่างเหมาะสม
เซเลบออนไลน์ขอนำแบรนด์สุดฮิตติดกระแส มาให้ได้ชื่นชมในความสามารถของคนไทยไปด้วยกัน
แบรนด์ ‘Merge’ โดย “กลด-อธิศ ทิพย์ชัยเชษฐา” และ “จี้-พรปวีณ์ ด่านมิ่งเย็นวงศ์” ก่อตั้งในปี 2563 มีไอเทมหลากหลาย และกระเป๋าก็กำลังเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยม หลังจากที่เหล่าคนดังนำมาสะพายโพสต์ลงโซเชียล โดยเฉพาะ ชมพู่ อารยา กับน้องเกล รวมถึงคนอื่นๆ เพราะโดดเด่นด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีไซน์รูปทรงโค้ง สายสะพายไหล่ยาว แถมยังมีโทนยอดนิยม อย่าง น้ำตาลหลากเฉดสี
แบรนด์ Labella ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่ง ที่เน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา รุ่น Labella Luna ที่ทำจากหนังวีแกน โดดเด่นมาก เพราะมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ปัจจุบันมีหลากรุ่นแถมยังมีโทนสีน้ำตาลสุดฮิต แมตช์ได้กับทุกลุค กับอีกหลากเฉดสี แบรนด์นี้ก่อตั้งในปี 2561 โดยสองนักธุรกิจหญิงจากวงการเครื่องหนัง “ดร. บรินดา แฮนเซ่น และพิรีพรรณ อนุพงษ์ไพบูลย์”
แบรนด์ GENTLEWOMAN ซึ่งเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ กับกระเป๋าผ้าแคนวาส “GW Canvas Tote Bag” ที่โดดเด่นจนใครๆ ก็อยากหานำมาขึ้นไหล่ จนทำให้เจ้าของแบรนด์ อย่าง “สาวแพง-รยา วรรณภิญโญ” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ในปี 2561 โด่งดังทั้งในและต่างประเทศ แบรนด์มีสีสันให้เลือกหลากเฉดสี โดยเฉพาะ สีน้ำตาล ที่ใครๆ ก็อยากจับของ
แบรนด์ Rally Movement โดย 2 ผู้ก่อตั้ง “เค้ก-อภิพรรณ มงคลพาณิชยกิจ” และ “ปั๊ม-นิธิศ วงศ์สวัสดิ์” ในปี 2562 ซึ่งมุ่งมั่นทำตามฝันจนประสบความสำเร็จ โดยกระเป๋า Rally The Bag ที่มีดีไซน์แบบ Bucket โดดเด่นเป็นที่นิยมมาก เพราะตอบโจทย์คนของเยอะ หาของสะดวก วัสดุทำจากหนังวีแกน แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา และราคาเข้าถึงง่าย สีน้ำตาลที่กำลังนิยมก็มีกับเขาเหมือนกัน
แบรนด์ Fundao ก่อตั้งในปี 2562โดยสาวสวยหน้าหวาน “หยิน-ฝันดาว แบ้สกุล” หวานใจนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อ “กอล์ฟ พิชญะ” เป็นอีกหนึ่งสาวรุ่นใหม่ที่ทำให้กระเป๋าไม่ใช่แค่ไอเทมในชีวิตประจำวัน แต่ยังสะท้อนตัวตนผ่านงานออกแบบด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ คอลเลกชันฮอตฮิตคือรุ่น Ava ที่เรียบง่ายแต่หรูหรา จุของได้เยอะ แมตช์ได้ทุกลุค แถมยังได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
แบรนด์ Pipatchara ก่อตั้งโดยดีไซเนอร์สาวสุดเก๋ “เพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา” ในปี 2561 ร่วมกับพี่สาว “ทับทิม-จิตริณี แก้วจินดา” ที่ช่วยกันผลักดันแนวคิด "Fashion for Community" และ "Sustainable Brand" ให้เป็นจริง จนแบรนด์ได้รับความนิยมในหลากหลายไอเทม กระเป๋าของแบรนด์นี้ยังสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล เช่น ฝาขวดน้ำดื่ม และเคยจัดแสดงใน London Fashion Week มาแล้ว