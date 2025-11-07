‘เรื่องบ้านข้ออ้างไม่มี – No More Excuse’ TOA สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ จาก Insight สู่โฆษณาไวรัลดัง ทะลุ 1 ล้านวิว ชวนคนไทยหันมาดูแลบ้าน ด้วยนวัตกรรมครบวงจรที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสี – เคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย ตอกย้ำ เจ้าตลาดเบอร์ 1 – กับกระแสครั้งใหญ่ หลังปล่อยแคมเปญการตลาดชุดใหม่ ‘เรื่องบ้านข้ออ้างไม่มี – No More Excuse’ สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ ด้วยแนวคิดที่สะท้อน insight ความจริงของผู้คนที่มักมีข้ออ้างในการดูแลบ้าน ผ่านหนังโฆษณาวันสิ้นโลก จนกลายเป็นไวรัลดัง ทำยอดวิวทะลุ 1 ล้านวิว ภายในสัปดาห์แรกที่เปิดตัว
แคมเปญนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือน และเน้นย้ำไปถึงผู้บริโภคเจ้าของบ้านทั่วประเทศว่าเรื่องของบ้านเป็นสิ่งที่ ไม่ควรถูกมองข้าม และไม่มีข้ออ้างใดๆ ในการผัดวันประกันพรุ่งที่จะลงมือดูแลซ่อมแซม เพราะบ้านคือพื้นที่ชีวิตที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะอยู่กับเราและครอบครัวไปตลอดชีวิต
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปีของ TOA เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคเสมอมา ประกอบกับเรามีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกเซกเมนต์การใช้งาน มีเครือข่ายทีมขายขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง และช่องทางการจัดจำหน่ายที่กระจายทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ TOA ได้รับความไว้วางใจจนเป็นเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งของประเทศไทย
นายจตุภัทร์เปิดเผยต่อว่า ด้วยความเชี่ยวชาญนี้เอง ทำให้ TOA มองเห็นโอกาสเติบโตในตลาด Repaint (การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบ้านเก่า) ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลและมีการเติบโตสูง เนื่องจากจำนวนอาคารและบ้านเก่าที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความต้องการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน รวมทั้งเทรนด์การรีโนเวทอาคารเก่าเพื่อขายหรือปล่อยเช่า ก็ทำให้ภาคอสังหาฯ กลับมาคึกคัก
นอกจากนี้ เรายังเห็น Insight บางอย่างของผู้คนที่มักชอบละเลย และมองข้ามปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน จนเกิดเป็นข้ออ้างติดปากมากมาย เช่น 'ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำ' หรือ 'ปล่อยไปก่อน' ซึ่งกว่าจะมาลงมือทำอีกครั้ง บ้านก็ทรุดโทรมและเสียหายจนต้องจ่ายค่าซ่อมแซมในราคาที่สูงลิ่ว
เราจึงต้องการกระตุกความคิดของผู้บริโภคให้หันมาเริ่มต้นดูแล “บ้าน” เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ชีวิตที่สำคัญ และเป็น Safe Zone ที่ดีที่สุดของเราและครอบครัว ด้วยแคมเปญการตลาดชุดใหม่ ในชื่อ ‘เรื่องบ้านข้ออ้างไม่มี – No More Excuse’ เพื่อจะชวนทุกคนให้ลุกขึ้นมาทำบ้านให้น่าอยู่ขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยนวัตกรรมคุณภาพสูงครบวงจร อย่างเช่น นวัตกรรมสีทาบ้าน TOA 4Seasons 2in1 โดยการเริ่มต้นเปลี่ยนสีทาผนังบ้าน ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึก หรืออย่างในช่วงหน้าฝนนี้ จะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะป้องกันบ้านไม่ให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมหลังคา ดาดฟ้า ด้วยเคมีภัณฑ์กันรั่วซึม TOA 201 ROOFSEAL เป็นต้น
โดยหัวใจหลักของแคมเปญคือภาพยนตร์โฆษณาชุด “โลกไม่แตก...แต่ข้ออ้างของเราต้องหมดไป” ที่เล่าเรื่องผ่านฉากหายนะจากอุกกาบาตตกและยานอวกาศบุกเมือง แต่กลับตั้งคำถามที่ทรงพลังว่า “แล้วถ้าโลกไม่แตก...เราจะยังมีข้ออ้างอะไรที่จะไม่ดูแลบ้านให้ดีที่สุด?” การสื่อสารนี้ใช้เรื่องเหนือจริงมาอุปมาแทน “ข้ออ้างในชีวิตจริง” เพื่อสื่อสารอย่างตรงประเด็นว่า โลกไม่จำเป็นต้องพัง บ้านถึงจะได้ซ่อม ซึ่งสะท้อนบุคลิกของแบรนด์ TOA ที่ทันสมัย กล้าพูด และกล้าท้าทายความคิดของผู้บริโภค และถูกขยายผลไปในทุกช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Digital OOH, Transit, BTS Wrap, Social Media และ Mass Media โดยมีการหยิบยกข้ออ้างยอดฮิตของคนไทยมาสะท้อนเป็นคอนเทนต์ที่เรียบง่ายแต่ตรงประเด็น
TOA ยืนยันบทบาทในฐานะผู้นำตลาดสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างครบวงจร พร้อมนำเสนอโซลูชันคุณภาพสูงเพื่อชวนให้เจ้าของบ้านทุกคน ลุกขึ้นมาทำบ้านให้น่าอยู่ขึ้นได้ง่ายๆ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ของ TOA ที่ผ่านการสร้างสรรค์จนเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อขจัดทุกข้ออ้างในการดูแลบ้านของคนไทยยุคใหม่ ทั้งเรื่องคุณภาพความทนทานที่ยืนหนึ่ง การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และความสบายใจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น TOA 4 Seasons 2in1, TOA 201 Roofseal, TOA Aqua Shield 2in1, PRO Expert, Glipton, Polyurethane 1K Ultimate, MD 2in1 และ Shark เป็นต้น
“นวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระป๋องสีเท่านั้น หากแต่คือ ความตั้งใจของ TOA ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ทำให้การเริ่มต้นดูแลบ้านของคนไทยยุคใหม่เป็นเรื่องที่ง่ายและทำได้ทันที” นายจตุภัทร์กล่าวสรุป
ดังนั้น โฆษณา ‘เรื่องบ้านข้ออ้างไม่มี – No More Excuse’ จึงเป็นมากกว่าสโลแกน แต่มันคือ Movement ทางความคิดครั้งใหญ่ ที่ชวนให้ผู้บริโภคที่มักทุ่มเทพลังงานและเวลาไปกับโลกภายนอก ได้หยุดและหันกลับมาเริ่มต้นดูแล “บ้าน” พื้นที่ชีวิตที่สำคัญที่สุดของตนเอง ซึ่งไม่ต่างจากที่ TOA ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อบ้านของทุกคน
ร่วมชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “โลกไม่แตก...แต่ข้ออ้างของเราต้องหมดไป” และเริ่มต้นดูแลบ้านของคุณได้แล้ววันนี้ ที่ https://youtu.be/pwCxETbRtHk