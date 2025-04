"Zenless Zone Zero" เตรียมเปิดให้เล่นบน Xbox เดือนมิถุนายนนี้

ด้วย GPU ที่ทรงประสิทธิภาพของ Xbox Series X|S ทำให้ Zenless Zone Zero ไม่เพียงแต่นำเสนอเอฟเฟกต์งานภาพที่ยอดเยี่ยม ซึ่งรองรับ DirectX RayTracing และ HDR ของแพลตฟอร์ม Xbox เท่านั้น แต่ยังรองรับความละเอียด 4K ด้วยอัตราเฟรม 60FPS ที่มีความเสถียรอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถสลับไปมาระหว่างเกมที่เปิดอยู่หลายเกมได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องรอโหลดเป็นเวลานานอีกต่อไป ด้วยฟังก์ชัน "Quick Resume" ของ Xbox Series X|Sนอกเหนือจากการปรับปรุงด้านงานภาพและประสิทธิภาพแล้ว Zenless Zone Zero ยังมาพร้อมกับการปรับแต่งคอนโทรลเลอร์ Xbox อย่างละเอียด โดยเพิ่มฟีดแบ็กการสั่นแบบกำหนดเอง ให้การโจมตีปกติ การโจมตีพิเศษ และการควบคุมอื่นๆ มอบความรู้สึกที่สมจริงและอรรถรสในการต่อสู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ เกมยังรองรับระบบแชร์ความคืบหน้าข้ามแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับผู้เล่นของ Xbox อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการเปิดให้บริการบน Xbox Cloud Gaming ทำให้สมาชิก Game Pass Ultimate สามารถเล่น Zenless Zone Zero ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเกมหรือต้องมีเครื่องคอนโซล Xbox แต่อย่างใด"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชัน RPG แนวแฟนตาซีในเมืองที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ซึ่งภายในเกม อารยธรรมร่วมสมัยถูกทำลายโดยภัยพิบัติที่เรียกว่า "Hollow" และเมืองแห่งสุดท้ายที่เหลือรอดมาจากวันสิ้นโลก นั่นก็คือ New Eridu ได้ผงาดขึ้นมาอีกครั้ง ภายในเกม ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น "Proxy" โดยจะเข้าไปสำรวจ Hollow ต่อสู้กับศัตรู สำเร็จภารกิจ และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ New Eridu ร่วมกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์ต่างๆนับตั้งแต่ Zenless Zone Zero เปิดตัวไปทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2024 ตัวเกมก็ได้พัฒนาเกมเพลย์และปรับปรุงแมคคานิกอย่างต่อเนื่องตามฟีดแบ็กของผู้เล่น โดยในเวอร์ชัน 2.0 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของเรื่องราว และสำรวจพื้นที่ใหม่อันเป็นเอกลักษณ์อย่างคาบสมุทร Waifei ที่ซึ่งผสมผสานชีวิตในเมืองและการสำรวจ Hollow เข้าด้วยกันได้อย่างแนบแน่น ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเล่าเรื่องที่สมจริงและมีมิติยิ่งขึ้น หลังจากที่เกมขยายเข้าสู่แพลตฟอร์ม Xbox จะมีผู้เล่นจำนวนมากขึ้นที่จะได้สัมผัสโลกแฟนตาซีในเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของมหานครอันรุ่งเรืองและการต่อสู้ที่แสนจะเร้าใจปัจจุบัน Zenless Zone Zero เปิดให้บริการบน PlayStation®5 Pro, PlayStation®5, PC, iOS และ Android และจะเปิดให้บริการบน Xbox พร้อมกับเวอร์ชัน 2.0 ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ โดยผู้เล่นสามารถเพิ่ม Zenless Zone Zero เข้าไปในรายการสิ่งที่อยากได้บน Xbox ได้แล้วตอนนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH