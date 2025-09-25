TOA เดินหน้าโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน อาสา ทาสีฟื้นฟู” เติมสีสันใหม่ให้โรงพยาบาลและโรงเรียนชายแดนไทย–กัมพูชา

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต บ้านเรือน และสถานที่สำคัญตั้งแต่ปี 2554 จนถึงการปะทะครั้งรุนแรงอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดศรีสะเกษได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ในฐานะแบรนด์ผู้ผลิตสี - เคมีภัณฑ์ก่อสร้างของคนไทย ตระหนักถึงบทบาทในการอยู่เคียงข้างสังคม จึงเดินหน้าโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน อาสา ทาสีฟื้นฟู” พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญๆ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย โดยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเม็ง (รพ.สต.บ้านซำเม็ง) ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่ถูกโจมตีด้วยกระสุน BM-21 จนทำให้ตัวอาคารเสียหายเกือบทั้งหลัง
โดย TOA ได้นำพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนในชุมชน ช่วยกันทาสีฟื้นฟูในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อาทิ รั้วเหล็กและกำแพงรอบโรงพยาบาล ด้วยผลิตภัณฑ์ 4Seasons 2in1 และ TOA Gipton 2in1 ที่มีคุณสมบัติทนทานและปกป้องพื้นผิวจากทุกสภาวะอากาศ พร้อมมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อให้โรงพยาบาลกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่อาสาทาสีฟื้นฟู โรงเรียนภูมิซอลวิทยา ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย เนื่องจากได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนและสะเก็ดระเบิด ทำให้หลายอาคารเรียนและสนามกิจกรรมทรุดโทรม โดยพนักงานจิตอาสาและนักเรียนมาร่วมทาสีฟื้นฟูพื้นสนามโรงเรียนด้วยผลิตภัณฑ์ TOA Roof Paint สีคุณภาพสูง สำหรับทาสนามพื้นคอนกรีต ช่วยการยึดเกาะอย่างดีเยี่ยม พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สี 4Seasons สำหรับปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ ให้กลับมามีสีสันที่สดใส สวยงาม เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน
โครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน อาสา ทาสีฟื้นฟู” สะท้อนความตั้งใจของ TOA ที่จะเป็นมากกว่าผู้ผลิตสี แต่คือ “พลังของคนไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างสังคม” ทั้งการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย สวยงาม และส่งต่อกำลังใจแก่ชุมชนในพื้นที่ชายแดนที่ยังคงเผชิญความท้าทาย และขอส่งกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าในพื้นที่ชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องอธิปไตยและการรุกราน เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนคนไทยและประเทศชาติสืบไป