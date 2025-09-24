อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชี้ สัญญาณพายุลูกใหญ่เล็งกดดันบิทคอยน์!!

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชี้ชัด บิทคอยน์เข้าสู่จุดบีบตัวของ Bollinger Bands แคบที่สุดเท่าที่เคยมีมา นักวิเคราะห์เตือนนี่อาจเป็น “ความเงียบก่อนพายุ” พร้อมเปิดฉากความผันผวนครั้งใหญ่ที่ใครก็เลี่ยงไม่ได้
บิทคอยน์ (Bitcoin) กำลังส่งสัญญาณแรง เมื่อ Bollinger Bands ในกรอบรายสัปดาห์บีบเข้าหากันแน่นสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางภาวะความผันผวนต่ำที่ลากยาว นักวิเคราะห์สายเทคนิคจึงเริ่มออกมาเตือนว่า ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้
นักวิเคราะห์ชื่อดัง “Mr. Anderson” โพสต์บน X ว่า “เมื่อความผันผวนถูกบีบจนสุดขีด การระเบิดย่อมตามมาเสมอ และราคามักจะพุ่งไปทดสอบเส้นขอบของ Bollinger Bands อย่างรวดเร็ว”
พายุใหญ่กำลังมา
Nassar Achkar ประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ CoinW เสริมว่า การบีบตัวครั้งนี้คือ “ความสงบก่อนพายุแห่งความผันผวน” พร้อมชี้ว่าปัจจัยหลายด้านเอื้อต่อการดีดตัวขึ้น ทั้งเงินไหลเข้ากองทุน ETF ระดับสถาบัน อัตราดอกเบี้ยเชิงลบ และแนวโน้มฤดูกาลที่หนุนตลาด โดยคาดว่ามีโอกาสเห็นการกระชากขึ้นแตะ 100,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายกันยายน
ขณะที่ Langerius ผู้ก่อตั้ง Hunters of Web3 ก็ไม่ต่างกัน “การบีบตัวระดับสุดขีดแบบนี้ แทบไม่เคยจบลงแบบเงียบ ๆ” เขากล่าวอย่างมั่นใจ
มุมกลับกัน "ความผันผวนกำลังลดลง"
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อว่าการบีบตัวครั้งนี้คือสัญญาณระเบิดราคา นักวิจัยจาก Glassnode ซึ่งใช้นามแฝงว่า “CryptoVizArt” โต้แย้งว่า ความผันผวนของบิทคอยน์จริง ๆ แล้วกำลังลดลงในภาพรวมตามการเติบโตของตลาด และ Bollinger Bands ที่แคบลงก็เป็นเพียง “ภาพสะท้อนเชิงโครงสร้าง” ไม่ได้บ่งบอกทิศทางที่คาดเดาได้
ย้อนอดีตประวัติศาสตร์คริปโตไม่เคยเงียบ
หากมองย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนที่ Bollinger Bands แคบลงอย่างมาก บิทคอยน์ยังซื้อขายราว 108,000 ดอลลาร์ แต่เพียงไม่กี่วันต่อมา ราคาก็ทะยานขึ้นแรง จนสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ 122,000 ดอลลาร์ในวันที่ 14 กรกฎาคม ก่อนที่แรงกดดันจะกลับมาอีกครั้งในต้นกันยายน และตอนนี้การบีบตัวก็ดู “สุดโต่งที่สุด” เท่าที่เคยเกิดขึ้น
Septembear หรือ Uptober?
นักลงทุนยังแบ่งฝั่งกันชัดเจน บ้างกังวลว่า “กันยายนหมี” จะลากบิทคอยน์ลงลึก ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า “Uptober” กำลังจะพาราคาดีดกลับขึ้นตามสถิติที่บอกว่า บิทคอยน์มักพุ่งในเดือนตุลาคมถึง 10 จาก 12 ปีที่ผ่านมา
Tony Sycamore นักวิเคราะห์จาก IG Group มองว่า ตลาดยังต้องใช้เวลา “พักฐาน” เพื่อลดความร้อนแรงจากการพุ่งแรงตลอดปี 2568 แต่ก็ยอมรับว่าเดือนตุลาคมอาจเป็นเวทีของการระเบิดทิศทางครั้งใหญ่
Bollinger Bands ที่บีบเข้าหากันสุดขีด คือสัญญาณที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องลุ้นอย่างหนัก ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นการดิ่งหรือการทะยาน แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดคือ “ความผันผวนครั้งใหญ่” กำลังรออยู่ไม่ไกล และตลาดคริปโตพร้อมจะเขย่าโลกการเงินอีกระลอกในเร็ว ๆ นี้