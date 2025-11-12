“ซีพีแอ็กซ์ตร้า” ปรับมอลล์สู่ “Happy Mall” ผุดอีก15แห่ง-ดันเป้า 5 พันล้านคนต่อปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยกระดับ CP AXTRA Mall สู่ “Happy Mall” พื้นที่ความสุขของชุมชน ตั้งเป้าผู้ใช้บริการกว่า 5,000 ล้านคนต่อปี ด้วยเครือข่ายกว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ สร้างความสุข ประสบการณ์ และโอกาสใหม่ให้กับผู้คนและผู้ประกอบการ ขยายพื้นที่ศูนย์การค้าใน 15 โครงการทั่วไทย รวมกว่า 100,000 ตร.ม. ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคหลัก มุ่งสู่ศูนย์กลางแห่งความสุขในทุกพื้นที่ของประเทศ “Oasis” คอมมูนิตี้มอลล์โมเดลใหม่ ภายใต้แนวคิด Flavors, Wellness & Style ผสานบรรยากาศอบอุ่นของท้องถิ่นเข้ากับความทันสมัยของไลฟ์สไตล์คนเมือง
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส จุดประกายมิติใหม่ของพื้นที่ศูนย์การค้า CP AXTRA Mall ภายใต้แนวคิด “Happy Mall” ที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเจเนอเรชัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่มากกว่าการชอปปิ้ง มุ่งสู่การเป็น Modernized Mall ที่ยกระดับศูนย์การค้าให้กลายเป็น “พื้นที่ความสุขของชุมชน” เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์การพักผ่อน การใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในทุกวันได้อย่างลงตัวภายในพื้นที่เดียว
“Happy Mall” พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด 4 เสาหลักแห่งความสุข ที่เติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิต เริ่มจาก
• Complete Offering พื้นที่ที่รวมทุกความต้องการในที่เดียว ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายยา คลินิก และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัย
• Food Destination ศูนย์รวมความอร่อยจากแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ
• Lifestyle Destination แหล่งรวมแฟชั่น ฟิตเนส และความบันเทิง ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข
• Space Utilization การออกแบบและบริหารพื้นที่อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ทุกตารางเมตรเติมเต็มคุณค่าทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว “Oasis” คอมมูนิตี้มอลล์ โมเดลใหม่จาก CP AXTRA Mall ภายใต้แนวคิด Flavors, Wellness & Style พื้นที่ใช้ชีวิตร่วมสมัยที่ผสานความอบอุ่นของชุมชนกับความโมเดิร์นของคนเมือง เตรียมเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ด้วยโซนร้านอาหารสุดชิค และตลาดชุมชน สร้างพื้นที่พักผ่อนและพบปะของครอบครัวและเพื่อนบ้านอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีเครือข่ายศูนย์การค้ารวมกว่า 2,600 แห่งทั่วประเทศ ด้วยพื้นที่รวมกว่า 1.3 ล้านตารางเมตร และมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 5,000 ล้านคนต่อปี พร้อมเดินหน้าสร้าง “พื้นที่ความสุขของชุมชน” ผ่านการพัฒนาโครงการใหม่และขยายพื้นที่ศูนย์การค้า CP AXTRA Mall อีกกว่า 100,000 ตารางเมตร ใน 15 โครงการทั่วประเทศ ระหว่างปี 2568 – 2569
โครงการดังกล่าวประกอบด้วย CP AXTRA Mall สาขาใหม่ใน แม็คโคร สาขาบ้านไผ่ โลตัส สาขาบางพลี–เทพารักษ์, ศรีราชา, เชียงราย, แม่ริม และเพชรบุรี การปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มส่วนต่อขยายของพื้นที่ศูนย์การค้า ประกอบด้วย โลตัส สาขาอุดรธานี, หางดง, บ่อวิน, บ้านบึง และอมตะนคร พร้อมเปิดตัวพื้นที่ศูนย์การค้าโมเดลใหม่ “Oasis” สาขาสารภี, พัฒนาการ 30, สวรรค์วิถี และเชิงทะเล ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการระหว่างช่วงปีนี้ถึงปีหน้าเพื่อส่งต่อ “พื้นที่ความสุขของชุมชน” ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ