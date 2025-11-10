วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ 16 พ.ย.นี้ พร้อมกัน 4 จังหวัด ผู้แทน 10 ชาติเข้าร่วม

ประเทศไทยเตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พร้อมกัน 4 จังหวัดเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา และนครราชสีมา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 โดยเชิญผู้แทน 10 ชาติอาเซียน พร้อมผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมกว่า 4,000 คน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่ออัญเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 จะมีกิจกรรมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้ง 4 จังหวัดออกวิ่งพร้อมกันในช่วงเช้า โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 1,000 คน รวมทั้งหมด 4,000 คน
ทั้งนี้ การวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ แต่ละจังหวัดได้กำหนดสถานที่ดังนี้ จังหวัดสงขลา จัดที่สนามกีฬาติณสูลานนท์, จังหวัดชลบุรี จัดที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร, จังหวัดนครราชสีมา จัดที่ลานกิจกรรมหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และกรุงเทพมหานคร จัดที่ลานกิจกรรมด้านหน้า ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.หัวหมาก โดยจะเชิญผู้แทนจาก 10 ชาติอาเซียนเข้าร่วมด้วย
“การวิ่งไฟพระฤกษ์ จะมีผู้ถือคบเพลิงรวม 4 จังหวัดทั้งหมด 292 ผลัด โดยแต่ละจังหวัดจะมีนักกีฬา, ผู้แทนสมาคมกีฬา, ผู้บริหาร, ตัวแทนจากผู้สนับสนุนเข้าร่วมอย่างทั่วถึง ซึ่งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ไฟพระฤกษ์ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา จะได้อัญเชิญไว้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ต่อไป ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา จะอัญเชิญไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมใช้ในพิธีเปิดกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เช่นกัน” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
อนึ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 08.30 น.