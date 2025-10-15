สายหวดเทนนิสเตรียมไปลอง! Ace of Clubs สนามเทนนิสในร่มครบวงจรที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกัน

Ace of Clubs เตรียมมอบประสบการณ์ใหม่สำหรับคนรักเทนนิส ที่ Ace of Clubs เป็นมากกว่าสนามเทนนิส แต่คือพื้นที่ที่ผสานไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ภายในสถานที่แห่งนี้ คุณจะได้พบกับสนามเทนนิสในร่มมาตรฐาน ITF-certified พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Clubhouse, Private Shower Facilities, เลานจ์ผู้เล่น, คาเฟ่ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เทนนิสครบวงจร
Ace of Clubs คือ Tennis Club ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความหลงใหลในกีฬาเทนนิส ด้วยสนามมาตราฐานระดับโลกที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบไฟส่องสว่างมาตรฐานระดับมืออาชีพ รองรับการการเล่นทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในสนาม Open-air ที่โปร่งสบายรับลมแม่น้ำ พร้อมด้วยเพดานที่สูงกว่ามาตรฐาน เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดี ช่วยเพิ่มอรรถรสและความสนุกในการตีเทนนิสได้เต็มที่
ทุกสนามสร้างตามมาตรฐานสากลของ ITF ปูพื้นด้วยอะคริลิก Toplus MC Pro ระดับ Medium pAce ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังออกแบบวางทิศทางตามแนวเหนือ-ใต้ เพื่อลดปัญหาแสงแดดแยงตา ทำให้ผู้เล่นทุกระดับสามารถเล่นได้อย่างสบาย เสมือนเป็น Hidden Oasis ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมือง ติดถนนพระรามสี่ ที่เปลี่ยนความวุ่นวายในเมืองให้เป็นพื้นที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่ให้ความสงบผ่อนคลาย โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การตีเทนนิสในเมืองที่มาพร้อมความผ่อนคลายอย่างแท้จริง
และเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของการยกระดับสนามเทนนิสแบบครบวงจร Ace of Clubs ได้ร่วมมือกับ Smash It Tennis Academy สถาบันสอนเทนนิสชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนและการฝึกซ้อมที่ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่มือสมัครเล่น ไปจนถึงนักกีฬามืออาชีพ พร้อมกิจกรรมและการแข่งขันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างทั้งความสนุกและความท้าทาย
“เราตั้งใจสร้าง Ace of Clubs ให้เป็นสถานที่ที่อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ ไม่ว่าจะมาเพื่อเล่นเทนนิส ฝึกซ้อม พบปะเพื่อน หรือสังสรรค์ในบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจ ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ให้พิเศษกว่าที่เคย” รุ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิปโคด จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้พัฒนา Ace of Clubs กล่าว
“Ace of Clubs พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาสัมผัสประสบการณ์เทนนิสในบรรยากาศโปร่งโล่งและสบายที่ผสมผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้ เพื่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหม่แห่งวงการเทนนิสในกรุงเทพฯ”