ทายาทรุ่น3 “ปรีดา เรียลเอสเตทฯ” ปั้น“โซลเลซ พหลฯ-ประดิพันธ์”แลนด์มาร์คการอยู่อาศัย

ปรีดา เรียล เอสเตสฯ มุ่งมั่นสร้างโครงการระดับมาสเตอร์พีซ “โซลเลซ พหลฯ-ประดิพันธ์” มิกซ์ยูสที่อยู่อาศัย ออฟฟิศ ค้าปลีก ที่ตอบไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ กับราคาที่ผู้ซื้อเข้าถึง มาพร้อมกับความคุ้มค่าของดีไซน์ และฟังก์ชั่น ที่มาเพื่อผู้อยู่อาศัย มั่นใจก่อนจบปี 68 ยอดขายพุ่งแตะ 70% โอกาสทองผู้ซื้อราคาพรีเซล พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ แถมไอโฟน บัตรกำนัลเฟอร์นิเจอร์ รวมมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ก่อนขยับราคาขึ้น 5-10%
บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด ในเครือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาก่อสร้าง อยู่ในแวดวงอุตฯก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาฯ มามากว่า 63 ปี มีประสบการณ์ครอบคลุมงานอาคารเกือบทุกประเภท มีผลงานด้านพัฒนาอสังหาฯด้านที่อยู่อาศัย รวมหลายสิบโครงการ และล่าสุด กับโครงการใหม่ “โซลเลซ พหลฯ-ประดิพันธ์” ( Solace Phahol – Pradipat) รูปแบบโครงการมิกซ์ยูสสุดหรู ครบครันที่สุดย่าน CBD สูงถึง 50 ชั้น ผลักดันให้มีผลงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยออกสู่ตลาด มูลค่ารวมสูงถึง 8,323 ล้านบาท
“เราเล็งที่ดินแถวประดิพันธ์ เนื่องจากศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อ ที่เชื่อมการเดินทางทั่วภูมิภาคและใหญ่สุดใน Southeast Asia ได้ผืนนี้ตั้งแต่ปี 2557 ตรงนี้ คือ อนาคต เราต้องการพัฒนาตึกสูง สร้างแลนด์มาร์คขึ้นมา ที่ดินมีศักยภาพมากเกินกว่าจะพัฒนาแค่คอนโดฯ จึงมาเป็นรูปแบบมิกซ์ยูส ซึ่งราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ้น” นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด และ น.ส.ปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์กับ “ผู้จัดการรายวัน 360 องศา”
เมื่อพิจารณาทำเลและราคาในย่านนี้ จะเห็นได้ว่า คอนโดแถวอารีย์ ก่อนรถไฟฟ้าจะมีข้ามห้าแยกลาดพร้าว ราคาแสนบาทต่อตร.ม.ยังไม่ได้ ปัจจุบันไปถึง 1.8-2 แสนบาทต่อตร.ม.ถ้าเศรษฐกิจไปได้ดีขึ้น ราคาคอนโดจะวิ่งเร็ว แต่โควิดที่ผ่านมา บางคอนโดที่อยู่เส้นพหลฯติดถนน เดิมตั้งราคาขาย 3 แสนบาทต่อตร.ม. ตอนนี้ ลดราคาลงมาเยอะ แต่ต่ำกว่านี้ไม่ได้ เพราะที่ดินแพงขึ้น จะเห็นว่า เจ้าของที่ดิน ยังคิด ตั้งราคาสูง แต่ไม่ได้ดูเศรษฐกิจ บางราย ตั้งราคาที่แพง แต่ศักยภาพของแปลงนั้น ไม่สามารถสร้างตึกสูงได้ คนอยากขาย แต่คนซื้อไม่ไหว สรุป จบไม่ลง ในที่สุด เราก็มาได้ที่ดินผืนนี้แทน ตอนนี้ รอเวลา เพราะที่ดินที่ตั้งโครงการมีศักยภาพอยู่แล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ราคาพรีเซลส์ เริ่มที่ 1.1 -1.3 แสนบาทต่อตร.ม. ออกแบบที่จอดรถให้ลูกค้ามากถึง 60% เน้นเรื่อง กรีน ซึ่งเป็น DNA ที่มีการพัฒนาโครงการต่างๆที่ผ่านมา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยดีที่สุด
โครงการ “โซลเลซ พหลฯ-ประดิพันธ์” มีมูลค่าโครงการ 3,200 ล้านบาท ผลงานยอดขายเป็นไปตามแผน โดยแบบสตูดิโอ ขายหมดไปแล้ว,หลักๆจะเป็นแบบ 1 ห้องนอน
“เราทำยอดขายได้ตามแผน ถ้าเราคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เรารู้สึกว่า เราทำได้ดี ขายได้ประมาณร้อยละ 50 ลูกค้ามีกำลังซื้อ อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ เช่น SCG , AIS ข้าราชการจากกระทรวงการคลัง พนักงานแบงก์ออมสิน รวมถึง แพทย์ ผู้ปกครองของโรงเรียนสามเสน วิทยาลัย มีลูกค้าจากโซนลาดพร้าว ตัดสินใจมาซื้อห้องชุดในโครงการ ลูกค้าบางรายมีความสนใจห้องชุดที่จะ Combine unit เข้าด้วยกัน มีทั้งเชื่อม 2 ห้อง หรือเชื่อม 3 ห้องก็มี เพียงแต่ตอนนี้ การก่อสร้างขึ้นไปสูงมากแล้ว อาจต้องเลือกในส่วนที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง วางเป้าขายรวมภายในสิ้นปี ให้ได้ร้อยละ 70 ผ่านการจัดแคมเปญใหม่ แถมไอโฟน 17 บวก บัตรจากเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ และส่วนลด รวมมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ซึ่งก่อนจบปี อาจปรับราคาขายต่อตร.ม.ขึ้นร้อยละ 5-10 โดยวางแผนยอดขายและยอดโอน ให้ทันใช้มาตรการของภาครัฐ”
นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการขยายพื้นที่ค้าปลีกมากขึ้น พิจารณาร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ สปา เสริมสวย ร้านอาหารเข้ามา เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ให้กับผู้อยู่อาศัยสะดวกสบาย และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และยังมีพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งหมดจะมีพื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. รวมถึงการดีไซน์ในแต่ละชั้น จะตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย เช่น พื้นที่ห้อง Private Spa & Beauty Spa เพื่อให้มีพื้นที่ส่วนตัวในการนัดหมาย มีห้อง Oasis Fitness กว่า 200 ตร.ม. ชั้น 19 ยังถูกจัดสรรให้เป็น Social Club พร้อมห้อง Sky Private kitchen พื้นที่ความสุขส่วนรวม เป็นต้น
เราต้องการสร้างความเด่นให้โครงการ มากกว่า บมจ.อสังหาฯรายอื่น ซึ่ง โซลเลซ พหลฯ-ประดิพันธ์ อยู่ในเซ็นเตอร์ของการเดินทางทุกอย่าง ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย ใกล้ MRT บางซื่อ ใกล้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ใกล้ทางด่วนพระราม 6 ใกล้แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง เช่น สวนสวนจตุจักร ใกล้คอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมกับให้พื้นที่ส่วนกลางทั้งแนวตั้งและแนวนอน รวม 2 ไร่ มากเมื่อเทียบกับจำนวน 524 ห้อง.