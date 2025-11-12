“ไข่หวานบ้านซูชิ” เร่งขยายสาขา ผุดโมเดลซูชิมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไข่หวานบ้านซูชิ” เดินหน้า ภายใต้แนวคิดใหม่ “ความสุขทุกช่วงเวลา” ด้วยเมนูซูชิสุดพิเศษกว่า 70 เมนู และยังคงสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ออกมาเป็นประจำทุกเทศกาลและทุกเดือน พร้อมขยายธุรกิจ Kaiwanbaansushi Go รถขายซูชิเคลื่อนที่ และธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ไปหาลูกค้าทุกที่ทุกเวลา การันตีความสำเร็จด้วยสาขาที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 266 สาขาทั่วประเทศ
นายสุรพงศ์ สุทธิกุญชร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง จากการเพิ่มขึ้นของซัพพลายเออร์นำเข้าวัตถุดิบ และความนิยมที่เติบโตต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องมองหาโอกาสใหม่ และพร้อมปรับตัวให้รวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา
ไข่หวานบ้านซูชิ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด “ซูชิคุณภาพ ราคาย่อมเยา เพื่อทุกคน” พร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในด้านคุณภาพวัตถุดิบ การสร้างเมนูใหม่ และการขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้แบรนด์ไทยได้เติบโตสู่ระดับสากล และเป็นซูชิแบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทยทุกคน ด้วยความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ
ไข่หวานบ้านซูชิได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจนถึง 266 สาขา ทั้งในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และพื้นที่ชุมชน โดยทุกสาขามีบรรยากาศอบอุ่นสไตล์ญี่ปุ่นและการบริการที่เป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกคำของซูชิ
สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของไข่หวานบ้านซูชิ คือ การเดินหน้าขยายสาขาเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ผ่าน Kaiwanbaansushi Go (รถไข่หวาน Go) และ ธุรกิจแฟรนไชส์ ตอบรับทุกความต้องการได้อย่างทั่วถึง พร้อมด้วยโปรโมชันหลักของร้านคือ 10 ฟรี 1 ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างมาก
Kaiwanbaansushi Go (รถไข่หวาน Go) นวัตกรรมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจำหน่ายซูชิในรูปแบบเคลื่อนที่โดยสามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมยกระดับความสะดวกสบายและประสบการณ์ใหม่ในการลิ้มลองซูชิสดใหม่จากไข่หวานบ้านซูชิ Kaiwanbaansushi Go ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยยังคงมาตรฐานด้านคุณภาพ รสชาติ และความสดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของไข่หวานบ้านซูชิ เตรียมพบกับ Kaiwanbaansushi Go ได้เร็ว ๆ นี้
ในส่วนของ ธุรกิจแฟรนไชส์ ของไข่หวานบ้านซูชิมีการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน การันตีด้วยสาขาที่เติบโตกว่า 266 สาขาทั่วประเทศ โดยแฟรนไชส์ไข่หวานบ้านซูชิมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามขนาดพื้นที่หรือรูปแบบการขายที่เหมาะกับคุณ ทุกแฟรนไชส์จะได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรจากทีมงานมืออาชีพ ทั้งด้านการอบรม การบริหารร้าน การตลาด การจัดการวัตถุดิบ และที่สำคัญมีศูนย์รวมสาขาใหญ่ (MASTER STORE) เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจของแฟรนไชส์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโต เป็นเพื่อนร่วมทางกับคู่ค้ากันตลอดไป
ปัจจุบัน ไข่หวานบ้านซูชิ ขยายสาขาแล้วกว่า 266 แห่งทั่วประเทศ และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงซูชิคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ โดยทุกสาขายังคงยึดมั่นในมาตรฐานรสชาติ ความสะอาด และความสดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์