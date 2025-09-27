CRG รุกชาบูพรีเมียม 2 หมื่นล. เสิร์ฟ “โอโตยะ โอกิ ชาบูมันปู”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาดร้านอาหารญี่ปุ่น เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “โอโตยะ โอกิ” (OOTOYA OKI) ร้านชาบูและสุกี้ยากี้พรีเมียมรสชาติต้นตำรับ ชูเอกลักษณ์ด้วย “ชาบูมันปู” เจ้าแรกในประเทศไทย เจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ Asian Cuisine ในเครือ CRG อย่างยั่งยืน
นายธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่ม Asian Cuisine เปิดเผยว่า การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “โอโตยะ โอกิ” ร้านชาบูและสุกี้ยากี้พรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่น ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ CRG เพื่อตอบรับตลาดชาบูในประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท และยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยแบรนด์ใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดจุดแข็งของ โอโตยะ ที่ครองใจผู้บริโภคไทยมากว่า 20 ปี ด้วยการร่วมมือกับ OOTOYA Japan เพื่อนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง
“โอโตยะ โอกิ” นำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง โดดเด่นด้วยการเป็น “ชาบูมันปู” เจ้าแรกในไทย พร้อมยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ และมาตรฐานการบริการสไตล์ญี่ปุ่นแท้ เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือระดับ โดยได้แรงบันดาลใจจากท้องทะเลญี่ปุ่นที่อุดมสมบูรณ์ สะท้อนแนวคิดการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ทั้งสดใหม่ อร่อย และใส่ใจสุขภาพ เมนูไฮไลต์คือ “ซุปมันปู” ที่เสิร์ฟปูซูไวทั้งตัวพร้อมแกะมันปูใส่ในหม้อชาบูสด ๆ พร้อมเนื้อปูที่สามารถเพิ่มความอร่อยได้ เสริมด้วยเนื้อปลาเกรดพรีเมียม, Japanese Wagyu A4 เนื้อลายหินอ่อน นุ่มละลายในปาก และหมูคุณภาพสูงในราคาเซ็ตเริ่มต้นเพียง 369 บาท และนอกจากการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ “โอโตยะ โอกิ” ยังสานต่อเอกลักษณ์ของโอโตยะด้วยการเสิร์ฟ ข้าวรีฟิลฟรีเมื่อสั่งเป็นเซ็ต และ บริการชาเขียวฟรี มอบความคุ้มค่าในแบบที่ลูกค้าคุ้นเคย
การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มแบรนด์ใหม่ในพอร์ตโฟลิโอ แต่ยังเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของ CRG ในการเจาะตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมที่ยังมีศักยภาพเติบโตสูง โดยตั้งเป้าให้ “โอโตยะ โอกิ” ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์เรือธงอีกหนึ่งแบรนด์ ที่ช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่ใส่ใจในสุขภาพ เสริมความแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับเป้าหมายธุรกิจ ตั้งเป้าเปิดอย่างน้อย 5 สาขาภายใน 3 ปี โดยเน้นทำเลศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อเจาะตลาดพรีเมียม กับกลุ่มลูกค้าโอโตยะที่มั่นใจเรื่องคุณภาพในรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆ และกลุ่มลูกค้าชาบูที่ใส่ใจในสุขภาพในทุกมื้ออาหาร ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อผลักดันให้กลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หลักในพอร์ตกลุ่ม Asian Cuisine
“โอโตยะ โอกิ” สาขาแรกเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 5 โดยมั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และยกระดับมาตรฐานการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย