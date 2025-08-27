“Zen Group” ยก 4 ร้านอาหารรุกลาว KoLao คว้าแฟรนไชส์เปิดเวียงจันทน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าขยายธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ โดยล่าสุดจับมือกับ KoLao เพื่อเสริมแกร่งการเติบโตใน สปป.ลาว ผ่านการนำ 4 แบรนด์ร้านอาหารคุณภาพสู่ Mega Mall เวียงจันทน์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ในภูมิภาค พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการสูงในเรื่องรสชาติและคุณภาพอาหาร
เซ็น กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทยที่มีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมจนถึงร้านอาหารแนว Casual Dining นำโดย นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป Mr.Jakkapong Wangtaphun ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Grandview Property ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kolao Group จัดพิธีลงนามสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์กับ บริษัท KoLao ผู้นำธุรกิจใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Kolao Tower เวียนเทียน สปป.ลาว
นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป กล่าวว่า “การร่วมมือกับ KoLao ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Zen Group ในการนำแบรนด์ร้านอาหารที่เราภาคภูมิใจสู่ตลาดต่างประเทศ เราเชื่อว่าความหลากหลายของแบรนด์เครือ และมาตรฐานคุณภาพของเซ็น กรุ๊ปจะมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจให้กับผู้บริโภคในลาวได้”
ทั้งนี้เพื่อขยาย 4 แบรนด์ยอดนิยมเข้าสู่ตลาดลาว ได้แก่ ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพเยี่ยมและปรุงอย่างพิถีพิถัน, On the Table โตเกียวคาเฟ่ที่นำเสนออาหารนานาชาติฟิวชัน ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์, ลาวญวน ร้านอาหารสไตล์อินโดไชน่าที่ผสานรสชาติหลากหลายจากภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ เขียง ร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ดรสจัดจ้านหอมกลิ่นกระทะ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชี่ยวชาญและมาตรฐานคุณภาพของเซ็น กรุ๊ป ในการนำแบรนด์สู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจแก่ผู้บริโภคในลาว
โดยทั้ง 4 แบรนด์; ZEN, On the Table, ลาวญวน และ เขียง เตรียมเปิดสาขาแรกที่ Mega Mall เวียงจันทน์ในไตรมาส 4 ปี 2025 ก่อนเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มเติมในช่วงปี 2026–2027 รวม ZEN 3 สาขา, On the Table 3 สาขา, เขียง 10 สาขา และ ลาวญวน 3 สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและต่อยอดการเติบโตของตลาดอาหารใน สปป.ลาวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เซ็น กรุ๊ป เริ่มบุกตลาดลาวครั้งแรกในปีค.ศ. 2013 ด้วยการเปิดร้าน “ตำมั่ว” สาขาเวียงจันทน์ ณ โรงแรมซีซั่น ริเวอร์ไซด์ ร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำชาวลาว ก่อนต่อยอดสู่ความร่วมมือกับ KoLao และลงนามสัญญาแฟรนไชส์ร้าน “เขียง” รวม 10 สาขา ซึ่งได้ทยอยเปิดให้บริการแล้ว อาทิ สาขาหนองบอน (16 กันยายน 2024), สาขาสีวิไล (29 พฤศจิกายน 2024), สาขาโพนสีนวน (10 ธันวาคม 2024) และสาขาเมืองน้อย (25 กุมภาพันธ์ 2025) พร้อมอีก 6 สาขาที่เตรียมเปิดภายในไตรมาส 1 ปี 2026
ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมสูงในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นผลจากวัฒนธรรมการบริโภคที่ใกล้เคียงกัน ความนิยมในรสชาติอาหารไทย และภาพลักษณ์ของอาหารไทยที่มีความพิถีพิถัน สดใหม่ และหลากหลายรสชาติ ทำให้ผู้บริโภคในประเทศอย่าง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ต่างให้ความสนใจและเปิดรับแบรนด์อาหารจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แนวโน้มการลงทุนแฟรนไชส์ในลาวมีทิศทางที่ดีและมีศักยภาพขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดสู่การขยายตลาดไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง
การขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
นอกเหนือจากการรุกตลาดลาว แบรนด์ “เขียง” ร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ด ยังได้ขยายสู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว 2 สาขา ได้แก่ SM Fairview และ Poblacion Makati ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่เปิดให้บริการ พร้อมแผนขยายเพิ่มอีก 3 สาขาภายในปีนี้ ทั้งยังมีนักลงทุนในฟิลิปปินส์ให้ความสนใจต่อการลงทุนในแบรนด์อื่น ๆ ของ Zen Group อีกด้วย