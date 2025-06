“เซ็นกรุ๊ป” ปรับโฉมร้านอาหารญี่ปุ่น ลุยชิงตลาด 2.5 หมื่นล.รับศึกคู่แข่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นกรุ๊ป เดินเกมกลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น สู้ศึกตลาดมูลค่ากว่า25,000 ล้านบาท ลุยปรับทุกแบรนด์ สู่โฉมใหม่ ทั้ง “Zen - AKA - On the Table – Cyu” เผย Cyu โฉมใหม่สู่โรลแอนด์ซูชิบาร์ สาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดรวมร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยมีมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีแนวโน้มที่ดีตลาดหนึ่ง แม้ว่าขณะนี้การเติบโตจะไม่มากเหมือนที่ผ่านมาเท่าใดนัก เนื่องจากฐานของมูลค่าตลาดมากขึ้น แต่ในภาพรวมแล้วก็มีทั้งแบรนด์และร้านที่เปิดใหม่ใกล้เคียงกับแบรนด์หรือร้านที่ปิดตัวลงไปเช่นกัน จึงทำให้ตลาดรวมค่อนข้างทรงตัวทางกลุ่มเซ็นจึงมีแผนในการปรับภาพลักษณ์กลุ่มธุรกิจอาหารญี่ปุ่นให้ตอบโจทย์ ทั้งกลุ่มลูกค้า mass และ premium mass อย่างชัดเจน เช่น การเปิดตัว “Zen Flagship Store” ในเดือนกันยายนนี้ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับแบรนด์ Zen ที่สะท้อนแนวคิด ‘Japanese Culinary Craftsmanship’ อย่างแท้จริง เป็นการยกระดับทั้งเรื่องวัตถุดิบ การบริการ และบรรยากาศร้าน พร้อมโชว์ครัวแบบ Sensei ให้ลูกค้าได้สัมผัสความพิถีพิถันจากเชฟมืออาชีพในทุกขั้นตอน ปัจจุบันมี 50 สาขา มี 3 รูปแบบคือ อะลาคาร์ต บุฟเฟ่ต์ และไฮบริดในร้านเดียวกันขณะที่แบรนด์น้องอย่าง On the Table ก็จะปรับโฉมครั้งใหญ่เช่นกัน ภายใต้แนวคิด "Global-inspired Japan story twisted" เพื่อรีเฟรชภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยจะเปิดตัวร้านโฉมใหม่สาขาแรก ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมด้วยเมนูใหม่ๆ คอนเซปต์ใหม่ๆ และการตกแต่งร้านในบรรยากาศใหม่ๆ ในปลายปีนี้จะเห็นโฉมใหม่อย่างน้อย 2-3 สาขา ปัจจุบันมี 36 สาขาส่วน AKA ยังคงเดินหน้าสานต่อจุดแข็งในฐานะแบรนด์บุฟเฟต์ที่เน้นความคุ้มค่า โดยมีการเพิ่มความพิเศษในบางสาขา เช่น โปรโมชั่นสำหรับช่วงวันธรรมดา หรือช่วงเวลานอกพีคไทม์ เพื่อกระตุ้นการเข้าร้านในช่วงที่มีลูกค้าน้อย ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยดูแล ทั้งฐานลูกค้าและบริหารยอดขายได้อย่างสมดุล ซึ่งได้ดำเนินการปรับไปแล้วประมาณ 5 สาขา จากทั้งหมดที่มี 46 สาขารวมทั้งแบรนด์ CYU ที่ได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งรูปแบบอาหาร บริการ และหน้าตาร้านค้าใหม่ นอกจากนี้ยังมีอีกแบรนด์ คือ ดิน อีก 1 สาขา“ทั้งหมดนี้ คือการเดินหน้าอย่างมีกลยุทธ์ของเซ็น กรุ๊ป ในการรักษาความแข็งแกร่ง กว่า 30 ปีที่ทำมาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมร้านอาหาร เพื่อผลักดันให้เซ็น กรุ๊ปบรรลุเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเฉลี่ย 10% ต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งกล่มุอาหารญี่ปุ่นมีรายได้เป็นสัดส่วน 60% ของเซ็นกรุ๊ป” นายศิรุวัฒน์ กล่าวเป้าหมายสำคัญของเซ็น กรุ๊ป คือการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่จำนวนและกำลังซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทำงานที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในร้านอาหารญี่ปุ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 300–600 บาทต่อครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการจ่ายเพื่อประสบการณ์ที่ดี ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ “คุณค่า” ที่ได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่รสชาติของอาหาร แต่ยังรวมถึงบรรยากาศ การตกแต่งร้าน และไลฟ์สไตล์ที่แบรนด์ถ่ายทอด ดังนั้น เซ็น กรุ๊ป จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาแบรนด์และร้านอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทั้ง ‘การกิน’ และ ‘การใช้ชีวิต’ ไปพร้อมกัน ผ่านเมนู การบริการ และภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนางสาวลินดา เจตะสานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เซ็น กรุ๊ป กล่าวว่า“เป้าหมายของการทำ Flagship store ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องยอดขาย แต่คือการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า Zen, การดึงดูดลูกค้าเก่าที่ห่างหายไปให้กลับมา และต้องการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหา Japanese dining experience ที่ครบครันทั้งรสชาติและบรรยากาศ ซึ่งเราเชื่อว่าการยกระดับประสบการณ์ในร้านอาหาร จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ Zen ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคในตลาดอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมแมสได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง”นางสาวฐิตานันท์ ทวีผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มแบรนด์พรีเมียม เซ็น กรุ๊ป กล่าวว่า ในส่วนของแบรนด์ CYU นั้น ล่าสุดได้ทำการรีเฟรชแบรนด์ใหม่ กับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็น Cyu Roll & Sushi Bar สาขาแรกวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา จากเดิมเป็นโอมากาเซะ โดยคอนเซ็ปท์ใหม่ นำเสนอประสบการณ์ใหม่ของการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบ Japanese Casual Dining ที่ผสานความพรีเมียมเข้ากับความเรียบง่ายได้อย่างลงตัว จุดเด่น คือ Handroll – ศิลปะแห่งการเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น กับคอร์สพรีเมียมในเวลา 40 นาที ในราคาเริ่มต้น 590+ บาท สำหรับ 4 คอร์สปี 2568 แบรนด์จะเน้นกลยุทธ์ Exclusivity Expansion หรือการขยายสาขาแบบเจาะจงและรอบคอบ เพื่อรักษาคุณภาพและประสบการณ์ของ Omakase Handroll ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีแผนขยายไม่เกิน 5 สาขาทั่วประเทศ“แบรนด์ยังให้ความสำคัญกับการวางรากฐานที่มั่นคงในสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นสาขา Flagship แรกก่อน โดยเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ และความเสถียรของระบบปฏิบัติการ (Operation) ให้ได้มาตรฐานสูงสุด ก่อนจะเดินหน้าสู่การขยายสาขาเพิ่มในระยะต่อไปอย่างมั่นใจ”สำหรับร้าน “Cyu Carnival Shabu & Yakiniku” ที่วางแผนว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นร้านชาบูและยากินิกุที่จะมอบประสบการณ์การรับประทาน อาหารในรูปแบบ Individual Dining (ทานอาหารคนเดียว) ให้กับลูกค้า โดยจะเปิดให้บริการ 2 สาขา ที่ Eight Thonglor และ EmQuartier ชั้น 7 ซึ่งการเปิดสาขาจะเน้นในทำเลที่มีศักยภาพใจกลางเมืองเป็นหลัก เพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ชื่นชอบการรับประทานอาหารในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เปิดเผยว่า เซ็น กรุ๊ป มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพ ทั้งในด้านวัตถุดิบ การบริการ และบรรยากาศร้าน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสัมผัสได้ถึงความใส่ใจและความคุ้มค่าในทุกมื้อ เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจร้านอาหารในเครืออย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาแบรนด์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งรสชาติ ประสบการณ์ และไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “Everyday Zen” ที่สะท้อนความสุขจากการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน ผ่านมื้ออาหารคุณภาพที่เข้าถึงได้