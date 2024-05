Minto Thailand คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE Thailand Award 2023

มินโตะ ประเทศไทย ให้ฐานะเอเยนซีการตลาดผู้ดูแล Line OA ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คว้ารางวัล LINE Thailand Awards 2023 ประเภท Best Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector) โดยสามารถใช้งาน Line OA ได้อย่างโดดเด่น สื่อสารกลุ่มผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยมนายชินโตะ โอคูกาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินโตะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มินโตะ ประเทศไทย ในฐานะเอเยนซีหลักที่ให้บริการและบริหารช่องทาง LINE OA ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีสมาชิกเกือบ 10 ล้านคน ได้รับรางวัล LINE Thailand Awards 2023 ประเภท Best Official Account สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector) จัดโดยบริษัท LINE Company (Thailand) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่สร้างผลงานการตลาดยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่ใช้ LINE Official Account หรือ LINE OA เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม มีกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร และพัฒนาบริการได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย โดยวัดผลจากประสิทธิภาพและการเติบโตของแบรนด์ผ่าน LINE OA ตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทของหน่วยงานทั้งนี้ บริษัท มินโตะ (ประเทศไทย) จำกัด (Minto Thailand) ถือเป็น Character Marketing Agency หรือเอเยนซีการตลาดที่เชี่ยวชาญการทำการตลาดผ่านมาสคอต ตัวละคร และคาแรกเตอร์จากประเทศญี่ปุ่น มีผลงานสร้างสรรค์แชตสติกเกอร์ดังที่มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกรวมถึง 6 พันล้านครั้ง อย่าง อูซากูนนน Usagyuuun, ปิโยมารุ Piyomaru, เบ็ตตะคุมะ Betakkuma, ซูการ์คับส์ SugarCubs เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานออกแบบมาสคอตให้แบรนด์ดังมากมายในประเทศไทย เช่น โต๊ะจัง จากแบรนด์ on the table เชสซี่ จากแบรนด์ Chester’s ลีคุง จากแบรนด์น้ำมันพืชลีลาจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ และการสื่อสารด้วยคาแรกเตอร์ ทำให้มินโตะมีความเข้าใจถึงวิธีการสร้าง และสื่อสารเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบน LINE OA และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ นี่ถือเป็นจุดแข็งหลักของมินโตะ“รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจของมินโตะ และเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เนื้อหา และบริหารช่องทางโซเชียลมีเดียให้ตอบโจทย์ทั้งฝั่งแบรนด์ และผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเนื้อหาดีๆ มีคุณค่า ยกระดับประสบการณ์การใช้งานโซเชียลให้ดีขึ้น”​นายชินโตะ โอคูกาวา ยังกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมินโตะได้ขยายการให้บริการไม่จำกัดแค่เอเยนซี และผู้ออกแบบคาแรกเตอร์เท่านั้น แต่ยังเข้าสู่ตลาด Content Distribution โดยการนำเข้าภาพยนตร์แอนิเมชันดังมาฉายในประเทศไทยอย่าง Perfect Blue ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงเร็วๆ นี้มีการเตรียมฉาย Millennium Actress หนึ่งในแอนิเมชันที่ทุกคนรอคอย โดยวางแผนจะเข้าโรงภาพยนตร์ในเดือนพฤษภาคมนี้