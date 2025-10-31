ตลาด mai รับ WASH ลั่นระฆังเทรดวันแรก 3 พ.ย. มูลค่าหลักทรัพย์ราคา IPO 2,647 ลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai รับ บมจ. ลอนดรี้ ยู เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อ "WASH" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
WASH เป็นผู้ให้บริการร้านสะดวกซักครบวงจรด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ "WashXpress" รวมถึงให้สิทธิบุคคลอื่นในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และจำหน่ายเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม โดยร้านสะดวกซัก WashXpress มีทั้งรูปแบบบริการตนเอง (Self-service) และบริการครบวงจร (Full service) ได้แก่ บริการซักอบพับ บริการรับรีด รวมถึงการให้บริการรับจ้างซักอบรีดในปริมาณมากสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน "WashXpress" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาสาขาและการชำระเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 มีร้านสะดวกซักทั้งหมด 548 สาขา ครอบคลุม 21 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองรองและจังหวัดใหญ่ แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 469 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 79 สาขา สำหรับงวด 6 เดือน 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการ : จำหน่ายสินค้า : แฟรนไชส์ : จำหน่ายเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และรายได้อื่นในสัดส่วน 94 : 3 : 1 : 2
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WASH กล่าวว่า บริษัทพัฒนาธุรกิจร้านสะดวกซักครบวงจรในคอนเซปต์ "สะอาด-สะดวก-สบาย" โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลสาขาอย่างน้อย 1 คน พร้อมบริการล้างถังซักด้วยน้ำร้อนฟรีก่อนใช้ ร้านตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน มีที่จอดรถ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทั้งยังมีเครื่องแลกเหรียญ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับการซักผ้า รวมถึงบริการCall Centerตลอด 24ชั่วโมง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนเพิ่มจำนวนสาขา ปรับปรุงและยกระดับร้านสะดวกซัก WashXpress ของสาขาที่มีอยู่เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
WASH มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 176.47 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 52.94 ล้านหุ้น และมีการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมโดย Holistic Impact Pte. Ltd. อีกจำนวน 52.94 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ไม่น้อยกว่า 79.41 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 15.88 ล้านหุ้น พนักงานของบริษัทไม่เกิน 10.59 ล้านหุ้น โดยเสนอขายผู้ลงทุนทุกประเภทระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2568 ในราคาหุ้นละ 7.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 397.06 ล้านบาท และมูลค่าที่เสนอขาย 794.12 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,647.06 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 24.51 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568) ซึ่งเท่ากับ 107.99 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO: 1) นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ถือหุ้น 21.61% 2) นายกวิน กลองกระโทก และนางสาวอุไรวรรณ อ่อนเจริญ (คู่สมรส) ถือหุ้นรวม 16.30% และ 3) Holistic Impact Pte. Ltd. ถือหุ้น 12.84% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทกำหนดไว้