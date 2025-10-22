“พาณิชย์”จับมือ SME D Bank อัดฉีดเงินทุนสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์

“ศุภจี”เป็นประธานจัดงาน Success Beyond Standard ดึง SME D Bank มอบสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงินรวมกว่า 239 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายกิจการ นำร่องแล้ว 7 แบรนด์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ 42 ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Success Beyond Standard ประกาศความสำเร็จในการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการเข้าร่วม ว่า กระทรวงพาณิชย์พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน และธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ช่วยสร้างการจ้างงานและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวาง และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ “กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัว” ให้เศรษฐกิจขยายถึงทุกพื้นที่
สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ SME D Bank ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 239 ล้านบาท โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อนำร่องแล้ว 7 แบรนด์ ได้แก่ 1.มาโนอิ 2.Bear Wash 3.ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส 4.Laundrybar 5.Trendy Wash 6.24 Wash และ 7.กาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งจะช่วยทั้งแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ให้มีสภาพคล่อง สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ และจากนี้ จะคัดกรองธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีกกว่า 300 ราย เข้าสู่กระบวนการสนับสนุนในระยะต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อและขยายกิจการได้อย่างมั่นคง
“ขอขอบคุณ SME D Bank ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง นับเป็นการช่วยเติมเต็มระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงช่วยธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ให้ขยายกิจการ แต่ยังเปิดโอกาสให้แฟรนไชส์ซีรายใหม่เข้าถึงทุนได้อย่างทั่วถึง นี่คือการสร้างการกระจายตัวของโอกาสอย่างแท้จริง”นางศุภจีกล่าว
นางศุภจีกล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหัวหอกสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมให้เข้าใจระบบแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การวางโมเดลธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ ไปจนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมทั้งยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการผลักดันแฟรนไชส์ไทยกว่า 48 กิจการ ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ 42 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน DBD Franchise Standard ครอบคลุม 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร 17 กิจการ เครื่องดื่ม 11 กิจการ บริการ 7 กิจการ การศึกษา 4 กิจการ ความงาม สปา 2 กิจการ และค้าปลีก 1 กิจการ รวมกว่า 3,754 สาขาทั่วประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,149 ล้านบาท
ทั้งนี้ SME D Bank ได้เตรียม สินเชื่อพิเศษจากภาครัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย ดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ไว้กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยธุรกิจให้คล่องตัวลดภาระเพิ่มศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5983 และ franchise.dbd.go.th