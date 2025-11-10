เตรียมพบกับ “BLOOM in Four Seasons – The Heart-Blossoming Immersive Experience” พ.ย.นี้ ที่ไอคอนสยาม

เมื่อโลกดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความมืดมน เรามีพลังที่จะเปลี่ยนเรื่องราวและปลูกความหวังไปด้วยกันกับ “BLOOM in Four Seasons” (Bloom ผ่านฤดูที่แตกต่าง) ประสบการณ์ Immersive ที่ถูกออกแบบอย่างละเมียดละไมเพื่อนำคุณเข้าสู่โลกแห่งความหวัง ความสุข และแรงบันดาลใจ ผ่าน Digital Art Design และบทประพันธ์เพลงระดับโลกจาก “Vivaldi – The Four Seasons”
สร้างสรรค์พื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ให้เต็มไปด้วยความสุข ความสวยงาม และประสบการณ์ที่จะทำให้หัวใจของคุณกลับมาเบ่งบาน พร้อมพบกับ “Blossom Bloo” สิ่งมีชีวิตสุดวิเศษที่จะทำให้จิตวิญญาณและหัวใจของคุณยิ้มได้
ไฮไลท์สำคัญของงานประกอบด้วยการออกแบบภาพและการศิลปะที่งดงาม ซึ่งจะพาคุณเดินทางผ่านสี่ฤดูของชีวิตจาก seed-to-bloom : ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ โดยใช้เทคโนโลยีดีไซน์ที่ให้ผู้เข้าชมร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อย่างเต็มอิ่ม ภายใต้แบ็คกราวด์ของ “The Four Seasons” คอนแชร์โตสี่ชุดของ Vivaldi ที่สะท้อนความงามและอารมณ์เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างลึกซึ้ง สร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรีและธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม และในแต่ละฤดูจะถูกบรรจงเล่าเรื่องผ่านกลิ่นหอมพิเศษ ซึ่งช่วยเติมเต็มอารมณ์และลดความเครียด พร้อมเพลงบรรเลงอันลึกซึ้งที่เสริมสร้างความรู้สึกของความงามตามธรรมชาติและจิตใจมนุษย์
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือน้อง “Blossom Bloo” สิ่งมีชีวิตสุดวิเศษ ตัวแทนแห่งการเติบโตและการฮีลใจ มาพร้อมคู่หู “The Seed” ที่จะนำพาทุกคนสู่ความสุข เติมรอยยิ้มให้หัวใจ การเดินทางจะจบลงที่พื้นที่ “BLOOM Playground” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมสนุกและปล่อยใจอย่างเต็มที่
การเดินทางของคุณเริ่มต้นที่ทางเข้าซึ่งราวกับก้าวเข้าสู่ “The Flower Shop” ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการผจญภัยสุดเบ่งบาน เมื่อคุณก้าวเข้าสู่ “Grow The Seed” คุณจะได้สร้างสรรค์การออกแบบเมล็ดของคุณเอง ซึ่งจะสะท้อนในงาน Installation ขนาดใหญ่ สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวของคุณสำหรับการเดินทางนี้
ต่อมา เข้าสู่ “Summer Time” ช่วงเวลาแห่งสีสันของดอกไม้สูงตระหง่านกว่า 3 เมตร พร้อมกับเสียงพื้นหลังของ Vivaldi’s Summer (L'Estate) รับความอบอุ่น แล้วเข้าสู่ “The Ethereal Space” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูกาลต่อไป
สัมผัสความสวยงามต่อใน “Autumn in the Rain” ต้นโอ๊ค (Oak) ยักษ์สีทองงามตระหง่าน จะเดิน วิ่งหรือเต้นรำรอบๆ ต้นไม้ที่ตกแต่งด้วยใบไม้ร่วงที่พลิ้วไหวพร้อมกับคุณ พร้อมเสียงดนตรีของ Vivaldi’s Autumn (L'Autunno)
เมื่อเวลาผ่านไป ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว เดินสะท้อนความคิดใน “Winter Walk” ที่รายล้อมไปด้วยบอลหิมะที่ส่องประกายระยิบระยับแบบไม่สิ้นสุด คละเคล้าเสียงเพลง Vivaldi’s Winter (L'Inverno) ดื่มด่ำความสงบและความลึกซึ้งใจ
สุดท้าย ต้อนรับพลังแห่งฤดูใบไม้ผลิใน “Spring in Full Bloom” Digital Art ดอกไม้นับไม่ถ้วนผลิบาน สื่อถึงความหวังและการฮีลใจ ชมการบานของเมล็ดของคุณท่ามกลางเสียงเพลง Vivaldi’s Spring (La Primavera)
การเดินทางนี้สิ้นสุดที่ “BLOOM Playground” พื้นที่สำหรับเล่น ปลดปล่อย และเติมเต็มหัวใจ ร่วมสนุกกับ “Healing Sound Scope” สร้างสรรค์ผนัง “Art in Bloom” ของคุณเอง แล้วปล่อยให้เสียงหัวเราะและความคิดสร้างสรรค์เติมเต็มหัวใจของคุณ
นอกจากประสบการณ์สุดพิเศษ ผู้เข้าชมยังสามารถเลือกช้อปคอลเลกชันสุดพิเศษจาก “The Store” รวมถึงเพลิดเพลินกับชาดอกไม้ 4 ฤดูที่ Café Bloom เพื่อจบประสบการณ์อย่างสวยงามแบบ good mood, happy glow, inside-out.
“BLOOM in Four Seasons” ประสบการณ์ที่ออกแบบมาอย่างละเมียดละไมให้ทุกโสตสัมผัสได้หยุดพัก หายใจเข้า-ออก ฮีลความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดให้จองบัตรแล้ววันนี้ สามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ https://www.ticketmelon.com/madmotionstudio/Bloominfourseasons หรือที่เคาน์เตอร์บัตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MadMotionStudios