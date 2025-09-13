ไอคอนสยาม จับมือ HEYONE และ MORE THAN ARTS & TOYS เนรมิตดินแดนแสนสนุก “HEYDAY PLAYLAND” เปิด Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันนี้ - 9 ตุลาคม 2568

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination จับมือ HEYONE สตูดิโออาร์ตทอยชื่อดังจากประเทศจีน เจ้าของลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ยอดนิยมอย่าง OZAI, MIMI, FAYA, FURFUR ฯลฯ และ MORE THAN ARTS & TOYS ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ของเล่น ของสะสม ยกทัพคาแรกเตอร์สุดน่ารักมาจัดงาน “HEYDAY PLAYLAND” เปิด Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ให้แฟนๆ เลือกช้อปสินค้าพรีเมียมและของสะสมรุ่นล่าสุด พร้อมไฮไลต์เปิดตัวอาร์ตทอยรุ่นพิเศษครั้งแรกในโลก และจัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสดใสราวกับยกเอาสนามเด็กเล่นแห่งความสุขมาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้คนรักอาร์ตทอยได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 9 ตุลาคม 2568
ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม
สำหรับการจัดงาน HEYDAY PLAYLAND ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ไอคอนสยามตั้งใจนำเสนอกระแสป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกและมอบที่สุดของประสบการณ์ด้านศิลปะให้คนไทยได้สัมผัส ผ่านพื้นที่สุดสร้างสรรค์และผลงานอาร์ตทอยยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจในระดับสากลของ HEYONE เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติของไอคอนสยาม
ซีอีโอ HEYONE กล่าวว่า “การจับมือร่วมกับไอคอนสยามครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ Collaboration to win ร่วมกัน โดยเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็น Creative Playground สำหรับแฟน ๆ นักสะสม และผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก HEYONE เพราะเป็นงานที่มีความพิเศษและทำสถิติครั้งแรกในหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยจัดมา และการเปิดตัวอาร์ตทอยรุ่นพิเศษเป็นครั้งแรกในโลกหลากหลายรุ่น อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงซีรีส์ใหม่ของ HEYONE แบบครบทั้งคอลเลกชันในที่เดียว และเรายังเตรียมของสะสมพิเศษมาเยอะที่สุด โดยเป็นซีรรีส์ใหม่ทั้งหมด รับรองว่าน่าตื่นเต้นทุกชิ้นแน่นอน”
ทั้งนี้ HEYONE เป็นสตูดิโออาร์ตทอยชื่อดังจากประเทศจีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กระแสวัฒนธรรมใหม่ ๆ และเฉลิมฉลองให้กับแก่นแท้ของการเล่น มุ่งปกป้องความเป็นต้นฉบับทางศิลปะและคุณค่าด้านความคิดสร้างสรรค์ของ IP พร้อมทั้งส่งเสริมสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างผู้คน และสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างผลงาน IP ของแบรนด์และคอมมูนิตี้ทั่วโลก โดยมีคาแรกเตอร์ยอดฮิต อาทิ OZAI, MIMI, FAYA, FURFUR ฯลฯ
“HEYDAY PLAYLAND” ถือเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และทำสถิติเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาของ HEYONE โดยยกทัพคาแรกเตอร์ยอดนิยมมาให้แฟน ๆ ได้เลือกสะสมอย่างตระการตา รวมของเล่นของสะสมหลากหลายที่สุดที่เคยจัดมา พร้อมจัดเต็มกิจกรรมพิเศษและเซอร์ไพรส์ตลอดงานทั้งการเปิดตัว MIMI Blind Box รุ่นพิเศษสำหรับต่างประเทศ เป็นครั้งแรกในโลก รวมถึง Ozai-400%: The Silent Tragicomedy ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะ ICONSIAM เท่านั้น และยังเป็นงานแรกที่เปิดตัวซีรีส์ Oh Zai 400% ครบทั้งเซ็ตในงานเดียว นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ คือการเปิดตัวสินค้าลิมิเต็ดสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้ง MIMI-Overseas Limited-Jiuzhou Odyssey, MIMI-Neo-Chinese Style The Poetry of Time in Four Seasons, R3na-First generation product และ OZAI-First Generation Derivative Product Overseas Limited ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ บนพื้นที่จัดงานที่ออกแบบอย่างสวยงาม มีโซนอินเตอร์แอ็กทีฟให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ความสุขและความสนุกอย่างเต็มอิ่ม โดยวันเปิดงานมีเหล่าคนดังผู้ชื่นชอบอาร์ตทอยมาร่วมเปิด Pop-up Store ต้อนรับคาแรกเตอร์สุดคิ้วท์จาก HEYONE อย่างคับคั่ง อาทิ ไอซ์–พาริส อินทรโกมาลย์สุต, ปอนด์–พลวิชญ์ เกตุประภากร, ก้าวหน้า–กิตติภัทร แก้วเจริญ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก HUHU ศิลปินผู้ออกแบบ MIMI และเจ้าของ MIHU Studio มาร่วมกิจกรรมเซ็นลายเซ็นให้แฟน ๆ ที่ซื้อ MIMI Blind Box ภายในงานด้วย
แฟน ๆ อาร์ตทอยพลาดไม่ได้ มาเลือกช้อปสินค้าพรีเมียมและของสะสมรุ่นล่าสุดใน Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดของ HEYONE พร้อมเซอร์ไพรส์กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างสรรค์มาเพื่อคนรักอาร์ตทอยและชื่นชอบงานศิลปะโดยเฉพาะใน “HEYDAY PLAYLAND” สวนสนุกแห่งความสุขริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือโทร. 1338
