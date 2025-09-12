บัตรเครดิต ttb คัดสรรขนมไหว้พระจันทร์จากท็อปโรงแรมในไทย มอบส่วนลดสุดพิเศษ 20% ทุกโรงแรม

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ส่งมอบความสุข ความอร่อย โดยคัดสรรขนมไหว้พระจันทร์สุดพรีเมียม จาก 12 โรงแรมชั้นนำของประเทศไทย พร้อมรับส่วนลด 20% เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิต ttb Global House และบัตรเครดิต ttb Disney แบบไม่มีขั้นต่ำ จาก 12 โรงแรมชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ Mandarin Oriental Bangkok, Grand Hyatt Erawan Bangkok, InterContinental Bangkok, Shangri-La Bangkok, The Peninsula Bangkok, Anantara Siam Bangkok Hotel, Siam Kempinski Hotel Bangkok, The Okura Prestige Bangkok, Capella Bangkok, Conrad Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River และ The St. Regis Bangkok ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 2568 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/dining/mooncake-aug25
ทีทีบียังคงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ ๆ เพื่อมอบสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าบัตรเครดิต ttb อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายให้เหนือกว่า ลูกค้าที่ยังไม่มีบัตรเครดิต ttb สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางแอป ttb touch เว็บไซต์ทีทีบี หรือ ทีทีบีทุกสาขา
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต