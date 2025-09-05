บัตรเครดิต ttb มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ทุกเสาร์-อาทิตย์

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าคนพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิต ttb Global House และบัตรเครดิต ttb Disney ที่เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด โดยจับมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมอบของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับทุกยอดการใช้จ่ายในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 500 บาท / ท่าน (จำกัด 1,000 บาท / ท่าน ตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2568 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 10 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ลาดพร้าว ชิดลม ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลเวิลด์ เมกาบางนา พระราม 2 บางนา แฟชั่นไอส์แลนด์ อีสต์วิลล์ และเวสต์เกต ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/shopping/centralexclusive-jul25
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต