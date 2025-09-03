เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เสริมความเป็นสิริมงคลพร้อมมอบขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยคอลเลคชั่นสุดพิเศษ
ต้อนรับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ด้วยขนมไหว้พระจันทร์คอลเลคชั่นสุดพิเศษ “Pullman Moon Treasures: Signature Mooncake Collection” จากโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่เชฟรังสรรขึ้นอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานความงดงามของประเพณีเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ลิ้มชิมรสขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับ รสชาติดั้งเดิม ในคอลเลคชั่นนี้ทางเชฟคัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชิม 4 รสชาติซิกเนเจอร์ จัดเรียงอย่างประณีตในกล่องหรูดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก ครอบครัว เพื่อน หรือพาร์ทเนอร์คนสำคัญ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้
4 รสชาติซิกเนเจอร์ดังนี้
ทุเรียนไข่เค็ม – เข้มข้น หอมละมุน หรูหราไม่เหมือนใคร
เมล็ดบัวไข่เค็ม – นุ่มละมุนละไม คลาสสิกเหนือกาลเวลา
โหงวยิ้งไข่เค็ม – กลมกล่อมด้วยรสสัมผัสหลากหลาย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์
งาดำไข่เค็ม – หอมมัน ละเมียดละไม แทนความแข็งแกร่งและมั่นคง
ขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้มีมาให้เลือก ทั้งแบบกล่องเดี่ยว 1 ชิ้น และกล่องซิกเนเจอร์ 4 ชิ้น พร้อมให้ทุกท่านสั่งจองพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ และสามารถรับขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ราคาประกอบด้วย
กล่องเดี่ยว 1 ชิ้น ราคา 188 บาทสุทธิ
กล่องซิกเนเจอร์ 4 ชิ้น ราคา 1,188 บาทสุทธิ (ครบทั้ง 4 รสชาติในหนึ่งกล่อง)
สั่งจองล่วงหน้าได้ทางออนไลน์หรือที่ เดอะ จังชั่น ชั้นล็อบบี้
โทร: 02-680-9999
เว็บไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/th/offers/mooncake2025/
