xs
xsm
sm
md
lg

เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เสริมความเป็นสิริมงคลพร้อมมอบขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยคอลเลคชั่นสุดพิเศษ

ต้อนรับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ด้วยขนมไหว้พระจันทร์คอลเลคชั่นสุดพิเศษ “Pullman Moon Treasures: Signature Mooncake Collection” จากโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่เชฟรังสรรขึ้นอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานความงดงามของประเพณีเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ลิ้มชิมรสขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับ รสชาติดั้งเดิม ในคอลเลคชั่นนี้ทางเชฟคัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชิม 4 รสชาติซิกเนเจอร์ จัดเรียงอย่างประณีตในกล่องหรูดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก ครอบครัว เพื่อน หรือพาร์ทเนอร์คนสำคัญ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้


4 รสชาติซิกเนเจอร์ดังนี้
ทุเรียนไข่เค็ม – เข้มข้น หอมละมุน หรูหราไม่เหมือนใคร
เมล็ดบัวไข่เค็ม – นุ่มละมุนละไม คลาสสิกเหนือกาลเวลา
โหงวยิ้งไข่เค็ม – กลมกล่อมด้วยรสสัมผัสหลากหลาย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์
งาดำไข่เค็ม – หอมมัน ละเมียดละไม แทนความแข็งแกร่งและมั่นคง

ขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้มีมาให้เลือก ทั้งแบบกล่องเดี่ยว 1 ชิ้น และกล่องซิกเนเจอร์ 4 ชิ้น พร้อมให้ทุกท่านสั่งจองพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ และสามารถรับขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป


ราคาประกอบด้วย
กล่องเดี่ยว 1 ชิ้น ราคา 188 บาทสุทธิ
กล่องซิกเนเจอร์ 4 ชิ้น ราคา 1,188 บาทสุทธิ (ครบทั้ง 4 รสชาติในหนึ่งกล่อง)

สั่งจองล่วงหน้าได้ทางออนไลน์หรือที่ เดอะ จังชั่น ชั้นล็อบบี้
โทร: 02-680-9999
เว็บไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/th/offers/mooncake2025/





#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
เสริมสิริมงคล ฉลองเทศกาลสำคัญ กับ "ขนมไหว้พระจันทร์" โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น