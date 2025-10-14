ไทย คว้าอันดับ 5 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ปี 2025

ประเทศไทย คว้าอันดับที่ 5 “ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025” จากผลโหวตผู้อ่านสื่อท่องเที่ยวชื่อดัง Condé Nast Traveller
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา “Condé Nast Traveller” กลายเป็นข่าวดัง เมื่อสำนักข่าว ขแมร์ ไทมส์ ของประเทศกัมพูชา รายงานว่า กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา แสดงความยินดีที่“กัมพูชา” ได้รรับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 “ประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลก” ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 8
แต่ล่าสุดในหมวด “ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025” หรือ The best countries in the world: 2025 Readers’ Choice Awards พบว่า “ประเทศไทย” อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก
โดย Condé Nast Traveller นิยามจุดเด่นของประเทศไทยไว้ว่า เสน่ห์อันยั่งยืนของประเทศไทยเกิดจากความหลากหลายทางภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคก็สะดวกกว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ เครื่องบินภายในประเทศ เรือโดยสาร หรือรถบัสข้ามคืน ทำให้การเดินทางจากเหนือจรดใต้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด
นักท่องเที่ยวสามารถตระเวนชิมอาหารท้องถิ่นในตลาดกลางคืนสุดคึกคักของเชียงใหม่ ก่อนจะมุ่งหน้าไปสัมผัสมนตร์เสน่ห์ของหมู่เกาะสวยงามทางภาคใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลก
ความสนใจในประเทศไทยยิ่งพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากซีรีส์ The White Lotus ซีซันล่าสุดเลือกใช้โรงแรม Four Seasons Resort เกาะสมุย เป็นสถานที่ถ่ายทำหลัก — ยืนยันได้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตรึงใจนักเดินทางจากทั่วโลกไม่เสื่อมคลาย
ทั้งนี้ “20 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2025” ที่จัดอันดับโดย Condé Nast Traveller ได้แก่
1.อิตาลี
2.กาตาร์
3.ญี่ปุ่น
4.ภูฏาน
5.ไทย
6.โมร็อกโก
7.กรีซ
8.นิวซีแลนด์
9.เวียดนาม
10.โอมาน
11.โครเอเชีย
12.สเปน
13.เม็กซิโก
14.ฝรั่งเศส
15.มัลดีฟส์
16.เอสโตเนีย
17.แอฟริกาใต้
18.โปรตุเกส
19.ศรีลังกา
20.ชิลี
