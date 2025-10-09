“กรุงเทพฯ” คว้าอันดับ 1 เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2025

กรุงเทพฯ คว้าแชมป์ “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ด้วยนิยาม “เมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังและชีวิตชีวาตลอดทั้งวันและคืน”
นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “กรุงเทพฯ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2025 จากรายงาน Best in Travel 2025 โดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Smart Travel Asia ซึ่งจัดอันดับจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลก และปีนี้กรุงเทพฯ ยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
โฆษก กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงเสน่ห์เฉพาะตัวของกรุงเทพมหานคร ที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น วัดวาอารามอันงดงาม อาหารริมทางที่ขึ้นชื่อระดับโลก วิถีชีวิตที่มีสีสัน และผู้คนที่อบอุ่นเป็นมิตร รวมถึงการพัฒนาเมืองให้มีความสะดวก ปลอดภัย และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
“กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีกครั้งและอีกครั้ง การได้รับรางวัลนี้ไม่เพียงเป็นความภูมิใจของคนกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราร่วมกันพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ รายงาน Best in Travel 2025 จาก Smart Travel Asia ยังจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ติด 10 อันดับแรกในเอเชีย เช่น โตเกียว บาหลี เชียงใหม่ โซล และฮ่องกง
โดยมีกรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 ด้วยคำนิยามว่าเป็น “เมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังและชีวิตชีวาตลอดทั้งวันและคืน” นั่นคือเป็นสถานที่ที่วัดทองอร่ามตาเรียงรายเคียงคู่กับตลาดกลางคืน แสงนีออน บาร์รูฟท็อปสุดหรู และชามก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดร้อนที่ให้รสชาติแห่งความสุขบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่คึกคักและโรงแรมคุณภาพระดับโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองหลวงของไทยแห่งนี้จะคว้าอันดับหนึ่งอีกครั้งเป็นปีที่สองติดต่อกัน
ที่มา: Smart Travel Asia – Best in Travel 2025 Report และบทความของ Time Out Asia
