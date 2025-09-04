เทศบาลนครหัวหินคว้ารางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้านอากาศ ที่มาเลเซีย

ประจวบคีรีขันธ์ –เทศบาลนครหัวหินสร้างชื่อเสียงระดับอาเซียน คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (Clean Air) ในงาน The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award ที่ประเทศมาเลเซีย ชี้ผลงานเด่นด้านคุณภาพอากาศและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สะท้อนความมุ่งมั่นของเมืองไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs
วันนี้(4 ก.ย.) นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหัวหิน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 6 และเกียรติบัตรแห่งการรับรอง ครั้งที่ 5 (The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award and 5th Certificates of Recognition (COR) Ceremony) ณ โรงแรมปาร์ครอยัล เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
การเข้าร่วมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำคัญร่วมคณะ อาทิ จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล นายภูมิรินทร์ สุขประเสริฐ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึง นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย
สำหรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ปี 2567 จัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกเทศบาลที่มีศักยภาพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการในระดับอาเซียน โดยมติที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 23 (The 23rd Meeting of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities – AWGESC) เห็นชอบให้เทศบาลนครหัวหินได้รับ รางวัลประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) ด้านอากาศ (Clean Air)
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลประเภทแข่งขัน ด้านพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ (Green Land and Biodiversity) และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nominations)
การประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอแบบอย่างการพัฒนาที่ดีและความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับประเทศและระดับสากล