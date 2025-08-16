“กรุงเทพฯ” คว้าอันดับหนึ่ง “เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับ Gen Z” , เชียงใหม่ติดอันดับด้วย

Time Out จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดของชาว Gen Z เป็นครั้งแรก อ้างอิงข้อมูลจากผลสำรวจ Best Cities ประจำปี และให้คนอายุต่ำกว่า 30 ปีจากทั่วโลกเป็นผู้โหวต ผลปรากฏว่า กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 ไปครอง และเชียงใหม่ได้อันดับที่ 18
นิตยสารไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลก Time Out ได้เผยผลสำรวจ “เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับ Gen Z” (Best Cities for Gen Z) ประจำปี 2025 ซึ่งจัดอันดับจากการสำรวจความคิดเห็นของชาว Gen Z (อายุต่ำกว่า 30 ปี) ทั่วโลกกว่า 18,500 คน โดยประเมินปัจจัยด้านความสุข คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ค่าครองชีพ และบรรยากาศของเมือง
ผลการจัดอันดับปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ครองอันดับ 1 ของโลก แซงหน้าเมืองใหญ่อื่น ๆ อย่าง เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย), เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้) และนิวยอร์กซิตี้ (สหรัฐอเมริกา)
ชาว Gen Z ที่อาศัยในกรุงเทพฯ ให้คะแนนสูงในหลายด้าน ได้แก่ ความสุขในการใช้ชีวิต – 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกมีความสุขในกรุงเทพฯ ความคุ้มค่าและค่าครองชีพที่เข้าถึงได้ – 71% มองว่ามีความประหยัดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ทั่วโลก โอกาสสร้างมิตรภาพใหม่ – ได้รับการยกให้เป็นเมืองที่พบปะเพื่อนใหม่ได้ง่ายที่สุด
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความคึกคัก และโอกาสหลากหลาย เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้าง มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และยังคงครองใจคนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การจัดอันดับครั้งนี้ เชียงใหม่ของไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 18 ด้วย
สำหรับผลการจัดอันดับ 20 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับ Gen Z โดย Time Out ในปี 2025 ได้แก่
1.กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2..เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
3.เคปทาวน์, แอฟริกาใต้
4.นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
5.โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
6.บาเซโลน่า, สเปน
7.เอดินเบิร์ก, สกอตแลนด์
8.เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก
9.ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
10.เซี่ยงไฮ้, จีน
11.ซิดนีย์, ออสเตรเลีย
12.ปักกิ่ง, จีน
13.ปารีส. ฝรั่งเศส
14.โตเกียว, ญี่ปุ่น
15.เบอร์ลิน, เยอรมนี
16.เซบียา, สเปน
17.ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
18.เชียงใหม่, ประเทศไทย
19.ปราก, เช็ก
20.ลิสบอน, โปรตุเกส
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline