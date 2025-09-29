“จิมโบโช” (Jimbocho) แห่งกรุงโตเกียว คว้าย่านสุดคูลของโลกปี 2025 โดย Time Out

Time Out สื่อท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์ระดับโลก จัดอันดับ 39 ย่านสุดเท่ของโลก ประจำปี 2025 ซึ่งย่าน “จิมโบโช”(หรือ จิมโบโจ) ในกรุงโตเกียว คว้าอันดับหนึ่งไปครอง
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทีมงานนิตยสาร Timeout สื่อท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ชื่อดัง ได้ออกสำรวจ “ย่านเจ๋งที่สุด” ของเมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อจัดอันดับประจำปี โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งแสงสีแห่งยามค่ำคืน ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารการกินในราคาจับต้องได้ รวมถึงความหลากหลายทางสังคมและธุรกิจท้องถิ่น ตั้งแต่ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมไปจนถึงพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยสุดล้ำ
ย่านเหล่านี้สะท้อน “จิตวิญญาณของเมือง” พร้อมรักษาเอกลักษณ์เฉพาะที่ดึงดูดให้ผู้คนอยู่อาศัย ทำงาน และใช้ชีวิต
หนึ่งในย่านที่ติดอันดับปีนี้มาเป็นอันดับแรก คือ “จิมโบโช” (Jimbocho) ใจกลางโตเกียว ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักอ่าน คนรักหนังสือ และนักวิชาการมาเนิ่นนาน แม้จะอยู่ใกล้เขตธุรกิจอันคึกคัก แต่บรรยากาศก็มีเอกลักษณ์ของย่านที่ยังคงเสน่ห์ของตัวเอง
ย่านแห่งนี้มีร้านหนังสือเก่ากว่า 100 ร้าน ตั้งอยู่ในอาคารเก่าเคียงข้างไปกับร้านกาแฟคลาสสิก ร้านแกงกะหรี่ บรรยากาศย้อนยุคผสมพลังงานใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาเป็นลูกค้า
ตามซอกซอยยังเต็มไปด้วยคาเฟ่เท่ๆ คลับบาร์เล็กๆ ร้านแกงกะหรี่ต้นตำรับ และร้านหนังสือนอกกระแสที่สร้างสีสันให้ย่านนี้
การเดินทางแนะนำให้ไปช่วงเช้า เนื่องจากร้านส่วนใหญ่ปิดเร็วและปิดทำการวันอาทิตย์ หรือหากมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม จะมีงานเทศกาลหนังสือเก่า เหมาะสำหรับนักอ่านที่อยากได้ประสบการณ์พิเศษ
สำหรับประเทศไทย ในปีนี้ไม่มีย่านไหนติดอันดับ แต่ก็เคยมีย่านสุดคูลติดอันดับมาก่อนนี้ เช่น เอกมัย, ทรงวาด เป็นต้น
10 อันดับ ย่านสุดคูล ปี 2025 โดย Time Outได้แก่
Jimbōchō, Tokyo, Japan
Borgerhout, Antwerp, Belgium
Barra Funda, São Paulo, Brazil
Camberwell, London, United Kingdom
Avondale, Chicago, United States
Mullae-dong, Seoul, South Korea
Ménilmontant, Paris, France
Nakatsu, Osaka, Japan
Vallila, Helsinki, Finland
Labone, Accra, Ghana
ข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 39 ย่าน https://www.timeout.com/travel/coolest-neighbourhoods-in-the-world-2025
