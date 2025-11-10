xs
AOT ชูพื้นที่ศักยภาพสูงรอบสนามบิน 3 ทำเลเด่น “สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ เชียงราย” พร้อมเปิดให้นักลงทุนพัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AOTโชว์พื้นที่ศักยภาพสูงรอบสนามบิน เปิดให้นักลงทุนพัฒนาเชิงพาณิชย์ ชูทำเลเด่น
"สุวรรณภูมิ" แปลงBขนาด275ไร่ ผุด “Airport Business”และแปลงEขนาด105ไร่ รวมถึงหาดใหญ่ และ เชียงราย พร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาว เวลาสัมปทานสูงสุดถึง
30ปี

วันที่ 10 พ.ย. 2568 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. รายงานผลความสนใจจากนักลงทุนหลังการจัดงาน AOT Property Showcase เชิญชวนนักลงทุนและผู้ประกอบการร่วมค้นหาโอกาสทางธุรกิจจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพสูงรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ภายใต้รูปแบบสัญญาเช่าระยะยาว เวลาสัมปทานสูงสุดถึง 30 ปี ทั้งบนที่ราชพัสดุและที่ดินกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และ AOT Property Tour ระหว่างเมษายน-กรกฎาคม 2568 พบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บนพื้นที่ของ AOT โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

โดยครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม, ศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO, Mixed-use, Private Jet Terminal, Logistics Hub, Training Center, ศูนย์ซ่อมและสถานี ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และ Attraction in Terminal เป็นต้น และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการให้สิทธิประกอบกิจการของ AOT จำนวน 16 โครงการ


อย่างไรก็ตาม AOT ยังคงมีพื้นที่ศักยภาพสูงพร้อมพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อยากครบวงจรอันนำไปสู่การสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและพัฒนา โดยมีตัวอย่างพื้นที่เด่น ได้แก่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• ที่ดิน Airport Business แปลง B ขนาด 275 ไร่ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดถนนหลัก และเดินทางไปอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที
• ที่ดินศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แปลง E ขนาด 105 ไร่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
• ที่ดินแปลง 3 ใกล้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ติดถนนทางหลวงชนบท สข.4040 และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนทางหลวง 425 เพิ่มเติม

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
• ที่ดินแปลงหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขนาด 91 ไร่

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อลงทุนได้โดยตรงกับ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน AOT หรือส่วนงานพาณิชย์ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT 0-2132-2031 หรือ 0-2132-2181





