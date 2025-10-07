ASIA ปลื้ม! หุ้นกู้ใหม่ขายเกลี้ยง สถาบัน-รายใหญ่แห่จองคึก

“เอเชียโฮเต็ล” ประกาศความสำเร็จปิดการขายหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่เต็มวงเงิน นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตอบรับล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและการเติบโตในอนาคต ฟาก "พัชรพล เตชะหรูวิจิตร" ผู้บริหารย้ำนำเงินระดมทุนไปชำระหนี้-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน พร้อมเดินหน้ารีโนเวทโรงแรม ขยายฐานลูกค้าผ่านออนไลน์ และเสริมรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ คาดรายได้ปี 68 เติบโต 10% ตามเป้าหมาย
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า การเปิดจองหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ระหว่างวันที่ 26–30 กันยายน 2568 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้ยอดจองเต็มวงเงินที่เสนอขาย มูลค่า 400 ล้านบาท ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุครบกำหนดปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ โรงแรมเอเชียพัทยา อาคารและที่ดินรวมกว่า 41 ไร่ มูลค่าประเมิน 1,592.3 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
"บริษัทฯ เดินหน้าปรับปรุงโรงแรมเอเชียกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับโฉมห้องสัมมนาและล็อบบี้แล้วเสร็จ พร้อมรีโนเวทพื้นที่ด้านข้างอาคารเป็นเชิงพาณิชย์ ดึงร้านอาหารดังและสปาเข้ามาเสริมบรรยากาศและสร้างรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์โรงแรมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่"
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASIA กล่าวอีกว่า บริษัทฯ พร้อมเร่งขยายฐานลูกค้าด้วยการทำตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ จับมือพันธมิตรท่องเที่ยว และจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังเน้นการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่ารายได้ปี 2568 จะเติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้