เพื่อนแท้ แคปปิตอล ปลื้มการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท เสนอขาย 2 ชุด ชูจุดเด่นหุ้นกู้มีประกัน ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00 % และ 7.25% ต่อปี กระแสตอบรับดี นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่จองหุ้นกู้เต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส ตอกย้ำการก้าวสู่ผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ตอบโจทย์ความต้องการสินเชื่อฐานรากทั่วประเทศ มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปี 2568 แตะ 1,000 ล้านบาทตามเป้า
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เปิดเผยว่า การเสนอขาย หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 2/2568 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด โดยชุดแรกอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 7.25% ต่อปี พร้อมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด โดยทำการเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจาก นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จนสามารถ ปิดยอดจองได้เต็มจำนวน ทั้ง 2 ชุด
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA
“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ได้ให้การตอบรับหุ้นกู้ของบริษัทอย่างล้นหลาม การที่สามารถปิดยอดจองได้เต็มจำนวนในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้ใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์พลัส
บริษัทมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และเล็งเห็นถึงความต้องการเข้าถึงสินเชื่อฐานรากในระดับจังหวัดที่ยังมีอีกมาก เราจึงพร้อมเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างมั่นใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผลักดันให้ พอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทในปี 2568 แตะ 1,000 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้" นายวุฒิศิลป์ กล่าว