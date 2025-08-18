รัฐบาลแก้หนี้นอกระบบแล้วกว่า 8.6 หมื่นราย วงเงินกว่า 2,600 ล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้าลดภาระหนี้นอกระบบ ช่วง 1 ธ.ค.66- 14 ส.ค.68 ช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 8.6 หมื่นราย วงเงินกว่า 2,600 ล้านบาท
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ เช่น สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกร สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส
โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 14 สิงหาคม 2568 มีประชาชนได้รับการอนุมัติช่วยเหลือแล้ว 86,657 ราย รวมวงเงิน 2,616.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกรกฎาคม 1,195 ราย วงเงินเพิ่ม 30.18 ล้านบาท
สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบอย่างถูกกฎหมายและดอกเบี้ยเป็นธรรม ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตแล้ว 1,158 ราย ครอบคลุม 75 จังหวัด ข้อมูลล่าสุดเดือนมิถุนายน 2568 มีการอนุมัติสินเชื่อสะสม 5,223,888 บัญชี วงเงินรวม 52,209.72 ล้านบาท โดยมียอดคงค้าง 380,944 บัญชี มูลค่า 7,503.66 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั่วประเทศได้ที่ www.1359.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมและร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่สายด่วน 1359 รวมทั้งที่ธนาคารออมสิน โทร. 1115 ธ.ก.ส. โทร. 0 2555 0555 และกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน โทร. 0 2169 7130
“รัฐบาลขอยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อคืนความเป็นธรรม ลดภาระดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนทุกคน” นางสาวศศิกานต์กล่าว