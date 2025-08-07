PUEAN มั่นใจปล่อยสินเชื่อพันล. โชว์ปรับพอร์ตคุม NPL แค่ 3.6%

เพื่อนแท้ แคปปิตอลมั่นใจพอร์ตสินเชื่อโตตามเป้า 1,000 ล้านบาท รับแนวโน้มมธุรกิจครึ่งปีหลัง สดใส ปลื้มครึ่งปีแรกเกินเป้า พอร์ตสินเชื่อแตะ 789 ล้านบาท โต 40% จากปีก่อน พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท รองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ สร้างการเติบโตต่อเนื่อง
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือPUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 มีแนวโน้มที่ดี แม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อยในปี 2568 จะเผชิญความท้าทายจากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น สถาบันการเงินและกลุ่ม Non-bank มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของ เพื่อนแท้ แคปปิตอล ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของฐานลูกค้าทั้งหมด เช่น กลุ่มเกษตรกร พ่อค้า และฟรีแลนซ์ ซึ่งยังคงเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากจากสถาบันการเงินทั่วไป
อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจะสามารถขยายพอร์ตสินเชื่อในระดับ 1,000 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม 789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแตะ1หมื่นรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพิโกไฟแนนซ์ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (สมุทรสาคร) จำกัด และตรียมให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ในช่วงไตรมาส 4/2568
“ปัจจุบันยังมีความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่ต้องการสินเชื่ออยู่จำนวนมาก และบริษัทยังคงเดินหน้าสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป“
นายวุฒิศิลป์ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้รายได้และการปล่อยสินเชื่อของบริษัทจะมีเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 40% แต่จากการที่บริษัทมุ่งเน้นการขยายพอร์ตสินเชื่อด้วยความระมัดระวังส่งผลให้สามารถคุม NPLs ให้อยู่ในระดับต่ำเพียง 3.61%และไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการปล่อยกู้แต่อย่างใด
“ตั้งแต่ปี 2565 เราเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก ลดมูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกันลงสำหรับลูกค้าบางประเภท ระงับการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อรถยนต์ พร้อมควบคุมดูแลความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด โดยมีการประเมินและปรับวงเงินสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงเป็นรายเดือน ทำให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพหนี้ในพอร์ตได้เป็อย่างดี”
นายวุฒิศิลป์ กล่าวต่อไปว่า จากแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ บริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน ชำระหุ้นกู้ชุดเก่า สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
“ด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้ง คาดว่านโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่อนุญาตให้บริษัทพิโกไฟแนนซ์สามารถปล่อยสินเชื่อในจังหวัดข้างเคียงได้ จะช่วยให้การขยายสาขาในอนาคตรวดเร็วขึ้น มั่นใจว่าจะสามารถ