ASIA ออกหุ้นกู้มีประกัน 2 ปีให้ดอกเบี้ย 6.50–6.75% เปิดจองปลายเดือนก.ย.นี้

เอเชียโฮเต็ล เดินหน้าระดมทุนรอบใหม่ ออกหุ้นกู้มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50–6.75% ต่อปี เปิดจอง 26, 29–30 ก.ย. นี้ เสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ พร้อมค้ำประกันด้วยทรัพย์สินโรงแรมเอเชียพัทยาและที่ดินรวมมูลค่า 1,592.3 ล้านบาท เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้ และเป็นเงินหมุนเวียน และเพิ่มบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ผู้บริหารมั่นใจได้รับการตอบรับดีต่อเนื่อง หลังออกหุ้นกู้ปีก่อน
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50 – 6.75% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ทั้งนี้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 26 และ 29 – 30 กันยายน 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ติดต่อได้ที่ Call Center : 02-009-8000
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้ และเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ จำนองโรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มูลค่าตลาดที่ดินประเมินได้รวม 1,592.3 ล้านบาท
โดยจะดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1 เท่า และจะจำนองทรัพย์สินหลักประกันในลำดับสองรองจากสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันของหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 (ASIA265A) ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือหลังจากหักวงเงินจำนองสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จะคงเหลือประมาณ 872.30 ล้านบาท
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASIA กล่าวอีกว่า ในปี 2567 ได้มีการออกหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท ถือเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม สามารถปิดการจองซื้อได้เต็มมูลค่าเสนอขายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทันทีที่เปิดให้จองซื้อ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาสามารถจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังนำเงินที่ได้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของนักลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเช่นเดิม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว