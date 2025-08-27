หุ้น IIG ..นักลงทุนเข้าไปเล่นอะไรกัน / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นในตลาด MAI หลายตัวราคาเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรง แม้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันก็ตาม ล่าสุด หุ้นบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ถูกลากขึ้นมาชนเพดานสูงสุด 30% สองวันติด เพียงเพราะข่าว สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ยอดยืดเวลาชำระหนี้จำนวน 25 ล้านบาทออกไปเท่านั้น
IIG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบุว่า บริษัท ฯ มีตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 25 ล้านบาท ครบกำหนดชำระคืนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งได้ขอต่ออายุการชำระหนี้
แต่สถาบันการเงินขอยกเลิกการให้วงเงินกู้ และเรียกร้องให้ชำระหนี้คืนทั้งหมด จำนวน 35.68 ล้านบาท โดยเป็นยอดหนี้ 25 ล้านบาท และดอกเบี้ย 10.68 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ฯ ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้
วันที่ 15 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งขึ้นเครื่องหมาย CB หุ้น IIG เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้
ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม หลังปิดการซื้อขายหุ้น IIG แจ้งการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินยอดขยายเวลาการชำระหนี้ตั๋วสัญญาเงินเป็นวันที่ 31 ตุลาคม จึงถือว่าบริษัท ฯ ไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ และวันที่ 22 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ปลดเครื่องหมาย CB หุ้น IIG ออก
ราคาหุ้น IIG ทะยานขึ้นแรงจนชนเพดานสูงสุด 30% ในการซื้อขายวันที่ 22 สิงหาคม หลังบริษัท ฯ จะแจ้งข่าว การเจรจายืดหนี้สำเร็จ โดยปิดที่ 1.47 บาท เพิ่มขึ้น 34 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 30.09% มูลค่าซื้อขาย 4.53 ล้านบาท
และวันที่ 25 สิงหาคม ราคาหุ้นยังพุ่งชนเพดานสูงสุดเป็นวันที่สอง โดยปิดที่ 1.92 บาท เพิ่มขึ้น 45 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 30.61% มูลค่าซื้อขาย 50.95 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้น IIG ยังร้อนแรงต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขาย ราคาหุ้นถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 2.38 บาท ก่อนอ่อนตัวลงมาปิดที่ 2 บาท เพิ่มขึ้น 4 สตางค์ มูลค่าซื้อขาย 51.54 ล้านบาท
ในรอบ 12 เดือน หุ้น IIG เคยสร้างจุดสูงสุดที่ 9.25 บาท เคยทำจุดต่ำสุดที่ 1.07 บาท โดยราคาที่ถูกลากขึ้นไปถึง 9.25 บาท ไม่น่าจะเป็นภาวะปกติธรรมดา เพราะผลประกอบการบริษัท ฯ ขาดทุนต่อเนื่อง และงวด 6 เดือนแรกปีนี้ ขาดทุนหนัก 1378.64 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 53.03 ล้านบาท
ข่าวการเจรจายืดหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 25 ล้านบาท อาจเป็นปัจจัยบวกกับหุ้น แต่มีปัญหาว่า หนี้เพียง 25 ล้านบาท IIG ยังไม่มีเงินจ่าย แสดงว่ามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก การยืดหนี้ออกไปอีกประมาณ 4 เดือน เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ บริษัท ฯ จะมีจ่ายหรือไม่
และราคาหุ้นที่พุ่งวทะยานอย่างร้อนแรง 3 วันติด ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่พองโตขึ้น เป็นการตอบรับข่าวดีการยืดหนี้เท่านั้นหรือ
เป็นเพราะนักลงทุนแห่เข้าไปเก็งกำไร โดยไม่มีนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปจุดพลุไล่ราคาหรือ
ถ้าราคาที่พุ่งทะยาน 3 วันของหุ้น IIG เกิดจากการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยล้วน ๆ คงมีคำถามว่า นักลงทุนเข้าไปเล่นอะไรในหุ้นตัวนี้ ซึ่งบริษัทฯขาดทุนหลายปีติดต่อ ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถชำระหนี้เพียง 25 ล้านบาทได้ตามกำหนด
หุ้นในตลาด MAI หลายตัวถูกจัดอยู่ในหุ้นอันตราย ผลประกอบการเจ๊ง แต่ราคาหุ้นถูกลากขึ้นสวนทาง เชนเดียวกับหุ้น IIG
ตลาด MAI อยู่ในข่ายตลาดอโคจรของนักลงทุน ไม่จำเป็นอย่างเสี่ยงเข้าไปเล่น