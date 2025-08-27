คำต่อคำของ “ชนินทธ์ โทณวณิก” รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ถาม : ทำไมวันนี้ถึงต้องออกมาแถลง?
ตอบ : เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่คือการพยายาม Take Over ดุสิตธานีโดยไม่เป็นธรรม มันคือเรื่องของอนาคตบริษัทและแบรนด์ “ดุสิตธานี” ที่เราสร้างมากว่า 76 ปี
ผมจึงต้องออกมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม ขอความเป็นธรรม และไม่อยากให้ถูกเข้าใจผิด
ถาม : ข้อกล่าวหาที่บอกว่าดุสิตธานีขาดทุนต่อเนื่องจริงหรือไม่?
ตอบ : ผลการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เกิดจากภาระดอกเบี้ยจากการลงทุนในช่วงก่อนเกิดโควิด (เช่น โรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพฯ โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และ โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร) รวมถึงการลงทุนในโครงการ ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ มูลค่า 46,000 ล้านบาท และการประคับประคองบริษัทให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นวิกฤตหนักที่สุด ซึ่งปัจจุบัน โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์คใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังจะสร้างรายได้มหาศาลที่จะทำให้บริษัทกลับมากำไรอีกครั้ง
ถาม : : ความสัมพันธ์กับกลุ่มเซ็นทรัลจริงๆ เป็นอย่างไร?
ตอบ : เรากับกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรร่วมกันในโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค และเซ็นทรัลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในดุสิตธานี ซึ่งที่ผ่านมาผมเคยเจรจาขอร้องไม่ให้เข้ามานั่งในคณะกรรมการ เพราะธุรกิจเรามีการทับซ้อนกัน การที่วันนี้มีรายชื่อกรรมการใหม่ที่เชื่อมโยงกับพวกเขา ผมจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลต่ออนาคตบริษัท
ถาม : : สิ่งที่ต้องการที่สุดจากการแถลงวันนี้คืออะไร?
ตอบ : ผมอยากให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริง และช่วยกันจับตาไม่ให้การ Take Over ที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้น สิ่งที่ผมทำคือเพื่อรักษาเจตนารมณ์ของครอบครัว และปกป้อง ‘ดุสิตธานี’ ให้ยังคงเป็นแบรนด์ไทยที่น่าภาคภูมิใจ
ถาม : การที่คุณฟ้องร้องน้อง ๆ ของตัวเอง ดูเป็นการแตกแยกครอบครัวหรือไม่?
ตอบ : ผมไม่อยากให้เกิดการแตกแยกเลยครับ แต่เมื่อพฤติกรรมบางอย่างไม่เป็นธรรม และเปิดทางให้คนนอกมายึดสมบัติที่ครอบครัวสร้างมา ผมจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้ เพื่อหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อตัวผม แต่เพื่อครอบครัว เพื่อบริษัท และเพื่อแบรนด์ไทยนี้
ถาม : มีคนวิจารณ์ว่าคุณบริหารผิดพลาด ทำให้บริษัทขาดทุนจนเป็นโอกาสให้ถูก TakeOver?
ตอบ : ไม่จริงครับ สิ่งที่บริษัททำคือการตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด โครงการใหญ่เช่นนี้ย่อมมีภาระทางการเงิน แต่เรากัดฟันสู้โดยไม่เพิ่มทุนแม้แต่บาทเดียว วันนี้โครงการใกล้เสร็จ พร้อมจะสร้างรายได้มหาศาล คนที่บอกว่าผมบริหารผิดพลาด กำลังมองเพียงตัวเลขชั่วคราว ไม่ได้มองศักยภาพในอนาคต
ถาม : บางคนมองว่าคุณพยายามเกาะตำแหน่ง ไม่ยอมปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ?
ตอบ : ผมไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง แต่ผมเห็นว่าสิ่งที่น่าห่วงคือ การที่คนที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้ามานั่งเป็นกรรมการของดุสิตธานี นั่นคืออันตรายต่ออนาคตของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด ผมเพียงปกป้องความถูกต้อง
ถาม : ถ้าสุดท้ายคุณถูกถอดถอนจริง คุณจะทำอย่างไร?
ตอบ : ผมพร้อมยอมรับหากทุกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แต่ถ้าเป็นการถอดถอนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ผมจะต่อสู้ตามกฎหมายและทุกช่องทาง เพื่อปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคน
ถาม : คุณคิดว่าอนาคตของดุสิตธานีจะเป็นอย่างไร หากกลุ่มเซ็นทรัลเข้ามาควบคุม?
ตอบ : ในความเห็นผม ความเสี่ยงคือ ทิศทางบริษัทอาจจะไม่เป็นอิสระ และอาจเสียเอกลักษณ์ที่เราสร้างมากว่า 76 ปี ผมเชื่อว่าดุสิตธานีควรเป็นแบรนด์ไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์ดั้งเดิม