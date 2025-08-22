ธนาคารไทยเครดิตปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25%-มีผล25 สิงหาคมนี้

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป สอดคล้องตามมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในด้านภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวในครึ่งปีหลัง
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตพร้อมเคียงข้างลูกค้าทุกคนให้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงประกอบกับแนวโน้มมีการชะลอตัวในครึ่งปีหลังนี้ ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% ต่อปี การปรับลดครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการเคียงข้างลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยปัจจุบันลูกค้ากลุ่มรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคาร ได้รับผลกระทบในด้านภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน”
ธนาคารได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลง 0.25% ต่อปี จาก 8.68% ต่อปี เป็น 8.43% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลง 0.25% ต่อปี จาก 9.95% ต่อปี เป็น 9.70% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลง 0.25% ต่อปี จาก 9.18% ต่อปี เป็น 8.93% ต่อปี
"การปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการรับมือกับการปรับตัวของเศรษกิจที่ผันผวน สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ตามความมุ่งมั่นของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่เท่าเทียม รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และสนับสนุนให้ผู้ลูกค้ามีเครื่องมือที่จำเป็นไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว"