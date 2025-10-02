เพื่อไทยโวอีก 2 ปีจะกลับมา โอ่ผลงานยุค “เศรษฐา-แพทองธาร”

เพื่อไทยรวมผลงานเป็นรัฐบาล 2 ปี บอก “เพื่อไทยจะกลับมา : 2 ปี กับผลงานใหญ่ เพื่อคนไทย”
ในระยะเวลา 2 ปี พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีอายุเพียงครึ่งเทอมนั้น พรรคเพื่อไทยขอยืนยันในการรักษาคำมั่นของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อพี่น้องประชาชน ในการเข้าผลักดันและดำเนินนโยบายภายใต้เวลาที่จำกัด และท่ามกลางอุปสรรคและวิกฤตการณ์ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งได้ดำเนินนโยบายและแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ
หัวใจของพรรคเพื่อไทย ยังคงมีปณิธานคือมีประชาชนเป็นหัวใจของการคิด และการลงมือทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานานับประการจากปัญหาทางเศรษฐกิจระดับมหภาค เช่นการเจรจาทั้งเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก และเพื่อเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงการร่วมแก้ปัญหาโครงสร้างในระดับปัจเจกชนและครัวเรือน
จากการแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญ เมื่อประชาชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจและประเทศชาติก็จะแข็งแรง สิ่งที่พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อคือการเสริมกำลังให้กับพี่น้องประชาชน เพิ่มเติมทุนในด้านต่างๆ รวมถึงมุ่งมั่นเปิดพรมแดนและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ สร้างความฝันอันเป็นการมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยได้ลงมือทำ จากการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ การรับมือวิกฤต และการวางรากฐานเพื่ออนาคต ทุกนโยบายที่ได้ลงมือทำเป็นก้าวที่พรรคเพื่อไทยพร้อมจะสานต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
