เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ผนึกกำลัง DHL ยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่โลก

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ (BJL) ผนึกกำลัง ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) ลงนามสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เพื่อยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ของ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี สู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมขยายการเติบโตสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง
การจับมือกันของสององค์กรใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและกระจายสินค้าของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อตอบโจทย์ทั้งลูกค้าในเครือและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ยาหรือเฮลท์แคร์ ที่ต้องการมาตรฐานในระดับสูง ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมผลักดันและยกระดับ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ สู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับสากล เสริมความมั่นใจให้แก่เครือข่ายลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเฮลท์แคร์
สำหรับ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงเศรษฐกิจไทยที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ในหนึ่งในภูมิภาคที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการที่ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งภูมิภาค โดยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ความร่วมมือนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดีเอชแอลจะนำความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบรับเหมา ดิจิทัล และความเป็นเลิศในการดำเนินงานเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและขับเคลื่อนนวัตกรรมในกระบวนการซัพพลายเชนทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนได้จัดขึ้น ณ อาคารบิ๊กซี เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยมี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) พร้อมด้วย นางดุษณี เมอร์ลิง รองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายการบริหารการลงทุน และ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (DHL) โดย นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย และ นายเคนนี่ ไท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุน โดยมี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายฮาเวียร์ บิลเบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เอเชียแปซิฟิก และผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน
นางฐาปณี เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในการสร้างระบบซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งและครบวงจร ไม่เพียงเพื่อสนับสนุน บีเจซี บิ๊กซี และบริษัทในเครือ แต่ยังเพื่อยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล พร้อมขยายโอกาสสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในธุรกิจเฮลท์แคร์”
“การร่วมทุนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ แต่เป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ดีเอชแอล และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของโลจิสติกส์ในประเทศไทย เมื่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเวชภัณฑ์ยา ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของเราในการมอบโซลูชัน ซัพพลายเชนที่ฉลาดและยืดหยุ่นมากขึ้น การผสานความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กับนวัตกรรมและเครือข่ายระดับโลกของ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างแท้จริง” นายฮาเวียร์ บิลเบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชนเอเชียแปซิฟิก กล่าว
นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ได้ร่วมงานกันมากว่า 20 ปี การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือของเรา โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปี 2030 ของดีเอชแอล ด้วยการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เราไม่เพียงแต่ให้บริการ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขยายบริการโซลูชันโลจิสติกส์ระดับโลกแก่ลูกค้ารายใหม่อีกด้วย เราจะนำความเชี่ยวชาญระดับโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมของดีเอชแอลมาใช้ เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และยั่งยืน”
นางฐาปณี กล่าวทิ้งท้ายว่า “ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการของดีเอชแอล ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชั้นนำระดับโลก เราจึงมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการจับมือกันครั้งนี้จะเป็นอีกจุดแข็งที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ” ด้วยพลังของทั้งสององค์กร บริษัทร่วมทุน บีเจซี–ดีเอชแอล จึงพร้อมเป็น Game Changer ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ไทยไปอีกขั้น ตอบรับทั้งความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคในอนาคต