ประมวลภาพ: รพ.จุฬาฯ เปิดให้พสกนิกรลงนามถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความเศร้าโศกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้น
โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณชั้น 1 โถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีประชาชนทุกเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยเนืองแน่น ทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลในแวดวงสำคัญต่างๆ อาทิ นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC พร้อมด้วยสามี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BRC) ที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ต่อมาเมื่อเวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
โดยมีทั้งประชาชนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนวัยรุ่น ที่เดินทางมาร่วมต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ก่อนต่อแถวเพื่อร่วมลงนาม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ขณะที่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้นำข้าวกล่องมาแจกจ่ายแก่ประชาชน ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์