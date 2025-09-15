ไฟไหม้ตึกแถว 4 ชั้น 2 คูหา พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายอยู่ระเบียงชั้น 3 คาดสาเหตุเพลิงไหม้จากรถกระบะห้องแช่เย็น

เมื่อเวลา 05.05 น. วันที่ 15 ก.ย. ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้แยกนางลิ้นจี่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ
ที่เกิดเหตุตึกแถว 4 ชั้น 2 คูหา พบแสงเพลิงไหม้รถกระบะห้องเย็น สำหรับขนสินค้าแช่แข็ง และลุกลามไหม้บนชั้น 2 และชั้น 3 ตึกแถวดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดทำการดับประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบ จากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นเพศชายอยู่ระเบียงชั้น 3 จึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.)แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุเกิดเพลิงไหม้จากรถกระบะห้องแช่เย็น ที่จอดอยู่และลุกลามไหม้ตึกแถวดังกล่าว กระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิต 1 รายอยู่ระเบียงชั้น 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมก่อนดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนผู้เสียชีวิตมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งนำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯ ก่อนมอบให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป