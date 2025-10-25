ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรประดับผ้าขาวดำ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต

พระนครศรีอยุธยา - เจ้าหน้าที่–ประชาชนร่วมกันจัดสถานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประดับผ้าขาวดำ เรียบง่าย สำรวม เพื่อแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต
วันนี้( 25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่เริ่มประดับผ้าขาวดำตามอาคารและรั้วของศูนย์ เพื่อแสดงความอาลัย ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บรรยากาศภายในศูนย์เป็นไปด้วยความโศกเศร้า เจ้าหน้าที่แต่งกายไว้ทุกข์ร่วมกันจัดสถานที่อย่างเรียบง่ายและสำรวม เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็น “มารดาแห่งศิลปาชีพ” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนทั่วประเทศ
บริเวณด้านหน้าศูนย์มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องทองน้อยและแจกันดอกไม้สีขาว ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่อง บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์
นางสมศรี จันโท อายุ 55 ปี หนึ่งในผู้เคยเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กล่าวว่า รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มอบโอกาสให้ประชาชนคนธรรมดาได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตที่มั่นคง
“ดิฉันเป็นคนบ้านนอก ไม่ได้มีความรู้มากนัก พระองค์ท่านทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้คนอย่างเราได้เรียนรู้ ดิฉันมาเรียนตัดผ้าไหมที่ศูนย์ตั้งแต่ปี 2535 ทุกวันนี้มีอาชีพขายผ้าไหมได้ ก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดิฉันขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย” นางสมศรีกล่าวด้วยน้ำตาคลอ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชนบท โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและผู้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้สามารถประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้าไหม การจักสาน การทำเครื่องเงิน การปั้นดินเผา และการแกะสลักไม้ สร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสุภาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ และจะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่ต่อไป “พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของเราทุกคน ศูนย์แห่งนี้จะเดินหน้าต่อเพื่อรักษางานศิลปาชีพให้ยั่งยืน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. พร้อมจัดแสดงผลงานศิลปาชีพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนไทยตลอดพระชนม์ชีพ